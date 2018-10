Decreto per Genova: ponte Morandi

Alcune considerazioni sulla ricostruzione del Ponte Morandi, Genova

Versione PDF del documento

Nelle discussioni che si sono succedute in questi ultimi tempi intorno al crollo del Ponte Morandi, si è evidenziata una grossa confusione mediatica, non certo favorita dall’emotività e dai vari interessi aggregatisi, sia economici che politici.

Sono pertanto opportune alcune precisazioni, tratte da scambi di opinioni e valutazioni con tecnici, per alcune riflessioni :

– Il sistema dei trasporti genovese è del tutto carente né sono mai stati approntati strumenti di pianificazione quali PUT e Piano di Mobilità, atti a risolvere i problemi più urgenti ed a prevedere la soluzione di eventuali crisi o emergenze; ad oggi nessuna ordinanza potrà in tempi brevi porre rimedio a lustri di inadempienze;

– Non è possibile la demolizione dell’apparato fondale, che resta l’unica possibilità -obbligata- di appoggio del futuro ponte sia perché ancora efficiente, sia perché si tratta di opere interrate e palificate di enorme mole;

– Circa il nuovo ponte la normativa tecnica in vigore (NTC2018, DM 17-01-2018 e Circ. esplicativa) , assai recente ed aggiornata anche in rapporto a quella europea (Eurocodici), è di carattere prestazionale, prevedendo ogni aspetto quali sicurezza, durata, materiali, contenuti progettuali; appare il caso di ritenere necessaria la Valutazione Ambientale Strategica (direttiva europea 2001/42/CE e D. Lgs. 3-04-2006 n.152) in quanto l’opera erigenda deve essere inquadrata in una disciplina del territorio e in un quadro definitivo della rete infrastrutturale. Infatti il ponte è senza dubbio un’infrastruttura strategica che deve essere collegata in una rete un cui, ad esempio, la gronda possa costituire la ridondanza necessaria all’affidabilità del sistema.

– La normativa espone i criteri per il miglior compromesso tra sicurezza e costi; allontanarsi eccessivamente dai parametri standard potrebbe costituire un inutile spreco di risorse: sia di tempo che di denaro;

“cantierabile”) dovrebbe contenere sia le valutazione di impatto, sia l’esame dei vincoli , sia l’analisi multicriteria, affidando opportuna incidenza ai tempi esecutivi, stante l’urgenza somma;

– E’ il caso di ricordare, tra i vincoli, la sezione del fornice della galleria ad Ovest, che non può che recepire due corsie; superfluo, quindi, aumentare la larghezza del ponte se non per corsie di emergenza.

Le diverse problematiche

Le problematicità da considerare possono quindi in ultime analisi riassumersi nelle :

1. Velocità esecutiva;

2. VIA e VAS;

3. Manutenibilità;

4. Costo, ABC – Multicriteria;

5. Vincoli.

Nella pratica operativa vi sono alcune difficoltà :

– durata lavori;

– problemi di smaltimento dello smarino;

– impossibilità di limitare la pendenza massima accettabile per le autostrade per il raccordo agli imbocchi in galleria, questo anche per la necessaria profondità di quota per non perturbare i manufatti in superficie.

Le potrebbe interessare anche:” Ponte Morandi: decreto per Genova”

© RIPRODUZIONE RISERVATA