AI e diritto: come usarla senza smettere di essere giuristi

L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nelle pratiche quotidiane del lavoro giuridico. Ricerca normativa, sintesi di atti, supporto alla redazione di testi, organizzazione di documentazione complessa: gli ambiti di utilizzo sono molteplici e, se ben governati, possono effettivamente aumentare l’efficienza e la qualità del lavoro.

Il problema non è l’uso dell’AI in sé. Il problema è l’uso non consapevole, non controllato, non giuridicamente orientato. In ambito giuridico – e in particolare nei contesti decisionali, difensivi e valutativi – l’AI non può mai diventare un sostituto del ragionamento umano, né tantomeno una scorciatoia cognitiva.

1. Un punto fermo: l’AI non è una fonte del diritto

Il primo errore concettuale da evitare è trattare l’AI come se fosse una fonte autorevole. Non lo è.

I sistemi di intelligenza artificiale generativa non “conoscono” il diritto, non interpretano norme, non distinguono tra fonti primarie e secondarie, non verificano la vigenza di una disposizione. Producono testi statisticamente plausibili, non giuridicamente fondati.

Per giudici e avvocati questo implica una regola semplice ma imprescindibile: nessuna informazione giuridica generata dall’AI può essere utilizzata senza verifica autonoma su fonti ufficiali (normativa vigente, giurisprudenza reale, banche dati qualificate).

2. Responsabilità professionale e non delegabilità della funzione

Nel lavoro giuridico la responsabilità è personale. Per il giudice, discende direttamente dagli artt. 101 e 111 Cost.; per l’avvocato, dal mandato professionale, dal codice deontologico e dal dovere di diligenza qualificata.

L’utilizzo dell’AI non attenua questa responsabilità, ma la rafforza. Chi firma un atto, un parere, una sentenza o una memoria resta integralmente responsabile del contenuto, anche se materialmente redatto con l’ausilio di uno strumento automatizzato.

Tradotto in pratica: non esiste “l’ha scritto l’AI” come giustificazione;

non esiste affidamento incolpevole sull’output tecnologico;

ogni utilizzo dell’AI richiede un controllo umano effettivo, non formale.

3. Ambiti di utilizzo consentiti e ambiti critici

Un uso responsabile dell’AI passa anche dalla corretta delimitazione degli ambiti.



Utilizzi generalmente compatibili (con controllo umano):

-riorganizzazione e sintesi di documenti già noti;

-supporto alla strutturazione di un atto;

-brainstorming argomentativo preliminare;

-semplificazione linguistica di testi complessi;

-individuazione di profili da approfondire.



Utilizzi ad alto rischio:

-ricerca autonoma di giurisprudenza da citare senza verifica;

-individuazione di norme applicabili senza controllo di vigenza;

-redazione automatica di motivazioni o pareri conclusivi;

-valutazioni di merito o prognostiche affidate all’output dell’AI.



In questi ultimi casi, l’uso non governato può tradursi in errori gravi, anche sotto il profilo disciplinare e deontologico.

4. Il problema delle “allucinazioni” e come gestirlo

Le cosiddette hallucinations non sono bug occasionali: sono un fenomeno strutturale dei modelli generativi. Citazioni inesistenti, sentenze mai pronunciate, articoli di legge “verosimili” ma falsi.

Per il giurista questo significa una cosa molto chiara: ogni riferimento normativo o giurisprudenziale prodotto dall’AI va considerato, fino a prova contraria, non attendibile.



Buone pratiche operative:

-usare l’AI solo come strumento esplorativo, mai come fonte finale;

-verificare sempre su banche dati ufficiali;

-non copiare/incollare mai riferimenti senza controllo;

-diffidare dei testi “troppo perfetti”.

5. Dati personali, segreto professionale e riservatezza

Un altro profilo spesso sottovalutato riguarda la protezione dei dati. Inserire in un sistema di AI generativa:

-atti processuali,

-dati personali,

-informazioni coperte da segreto professionale,

-fascicoli o documenti riservati,

può comportare violazioni gravi del GDPR, del segreto d’ufficio e del segreto professionale.

Principio operativo essenziale: mai inserire in sistemi di AI generalisti dati reali, identificativi o sensibili, salvo che si tratti di strumenti contrattualmente qualificati, con garanzie di riservatezza, sicurezza e non addestramento. La responsabilità, anche qui, resta del professionista.

6. AI Act e principio di controllo umano

Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale rafforza un principio che nel diritto era già implicito: human oversight. I sistemi di AI non devono compromettere diritti fondamentali, né sostituirsi a decisioni che richiedono valutazione giuridica e discrezionalità.

Per i professionisti del diritto questo si traduce in una regola di fondo: l’AI è uno strumento di supporto, non un decisore, non un consulente autonomo, non un “co-giudice”.

7. Una responsabilità culturale prima ancora che tecnica

Usare responsabilmente l’AI non significa solo “non sbagliare”. Significa preservare il ruolo del giurista come interprete, garante, mediatore tra norma e realtà.

Il rischio più insidioso non è l’errore evidente, ma l’atrofia del pensiero critico, la delega silenziosa del ragionamento, l’abitudine a fidarsi di un testo ben scritto senza verificarne il fondamento.

Nel diritto, questa deriva non è neutra: incide sulla qualità della giustizia, sulla tutela dei diritti, sulla credibilità delle istituzioni.

8. Conclusioni: l’AI è una leva, non una scorciatoia

L’intelligenza artificiale può essere una straordinaria alleata del lavoro giuridico, ma solo se governata con competenza, prudenza e consapevolezza normativa.

Il professionista del diritto che utilizza l’AI non deve diventare meno giurista, ma più giurista: più attento alle fonti, più rigoroso nei controlli, più consapevole delle proprie responsabilità.

Perché, nel diritto, l’efficienza non può mai venire prima della responsabilità. E la tecnologia, per quanto sofisticata, non potrà mai sostituire ciò che rende giuridica una decisione: la responsabilità umana di chi la assume.

