AI e diritto: come usarla senza smettere di essere giuristi

L’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nelle pratiche quotidiane del lavoro giuridico. Ricerca normativa, sintesi di atti, supporto alla redazione di testi, organizzazione di documentazione complessa: gli ambiti di utilizzo sono molteplici e, se ben governati, possono effettivamente aumentare l’efficienza e la qualità del lavoro.
Il problema non è l’uso dell’AI in sé. Il problema è l’uso non consapevole, non controllato, non giuridicamente orientato. In ambito giuridico – e in particolare nei contesti decisionali, difensivi e valutativi – l’AI non può mai diventare un sostituto del ragionamento umano, né tantomeno una scorciatoia cognitiva.
Questa guida non ha l’obiettivo di demonizzare la tecnologia, ma di fornire criteri pratici e giuridicamente fondati per un utilizzo responsabile, conforme ai principi dell’ordinamento e coerente con i doveri professionali. In materia consigliamo i volumi NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132″, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e, per la formazione del professionista, il Master in Cybersecurity e compliance integrata.
Indice
- 1. Un punto fermo: l’AI non è una fonte del diritto
- 2. Responsabilità professionale e non delegabilità della funzione
- 3. Ambiti di utilizzo consentiti e ambiti critici
- 4. Il problema delle “allucinazioni” e come gestirlo
- 5. Dati personali, segreto professionale e riservatezza
- 6. AI Act e principio di controllo umano
- 7. Una responsabilità culturale prima ancora che tecnica
- 8. Conclusioni: l’AI è una leva, non una scorciatoia
- Ti interessano questi contenuti?
1. Un punto fermo: l’AI non è una fonte del diritto
Il primo errore concettuale da evitare è trattare l’AI come se fosse una fonte autorevole. Non lo è.
I sistemi di intelligenza artificiale generativa non “conoscono” il diritto, non interpretano norme, non distinguono tra fonti primarie e secondarie, non verificano la vigenza di una disposizione. Producono testi statisticamente plausibili, non giuridicamente fondati.
Per giudici e avvocati questo implica una regola semplice ma imprescindibile: nessuna informazione giuridica generata dall’AI può essere utilizzata senza verifica autonoma su fonti ufficiali (normativa vigente, giurisprudenza reale, banche dati qualificate).
L’AI può aiutare a orientarsi, mai a decidere. In materia consigliamo i volumi NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132″, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
-
VOLUME34.20 € SCONTO 5% 36.00 €
-
VOLUME23.75 € SCONTO 5% 25.00 €
2. Responsabilità professionale e non delegabilità della funzione
Nel lavoro giuridico la responsabilità è personale. Per il giudice, discende direttamente dagli artt. 101 e 111 Cost.; per l’avvocato, dal mandato professionale, dal codice deontologico e dal dovere di diligenza qualificata.
L’utilizzo dell’AI non attenua questa responsabilità, ma la rafforza. Chi firma un atto, un parere, una sentenza o una memoria resta integralmente responsabile del contenuto, anche se materialmente redatto con l’ausilio di uno strumento automatizzato.
Tradotto in pratica:
- non esiste “l’ha scritto l’AI” come giustificazione;
- non esiste affidamento incolpevole sull’output tecnologico;
- ogni utilizzo dell’AI richiede un controllo umano effettivo, non formale.
3. Ambiti di utilizzo consentiti e ambiti critici
Un uso responsabile dell’AI passa anche dalla corretta delimitazione degli ambiti.
Utilizzi generalmente compatibili (con controllo umano):
-riorganizzazione e sintesi di documenti già noti;
-supporto alla strutturazione di un atto;
-brainstorming argomentativo preliminare;
-semplificazione linguistica di testi complessi;
-individuazione di profili da approfondire.
Utilizzi ad alto rischio:
-ricerca autonoma di giurisprudenza da citare senza verifica;
-individuazione di norme applicabili senza controllo di vigenza;
-redazione automatica di motivazioni o pareri conclusivi;
-valutazioni di merito o prognostiche affidate all’output dell’AI.
In questi ultimi casi, l’uso non governato può tradursi in errori gravi, anche sotto il profilo disciplinare e deontologico.
4. Il problema delle “allucinazioni” e come gestirlo
Le cosiddette hallucinations non sono bug occasionali: sono un fenomeno strutturale dei modelli generativi. Citazioni inesistenti, sentenze mai pronunciate, articoli di legge “verosimili” ma falsi.
Per il giurista questo significa una cosa molto chiara: ogni riferimento normativo o giurisprudenziale prodotto dall’AI va considerato, fino a prova contraria, non attendibile.
Buone pratiche operative:
-usare l’AI solo come strumento esplorativo, mai come fonte finale;
-verificare sempre su banche dati ufficiali;
-non copiare/incollare mai riferimenti senza controllo;
-diffidare dei testi “troppo perfetti”.
5. Dati personali, segreto professionale e riservatezza
Un altro profilo spesso sottovalutato riguarda la protezione dei dati. Inserire in un sistema di AI generativa:
-atti processuali,
-dati personali,
-informazioni coperte da segreto professionale,
-fascicoli o documenti riservati,
può comportare violazioni gravi del GDPR, del segreto d’ufficio e del segreto professionale.
Principio operativo essenziale: mai inserire in sistemi di AI generalisti dati reali, identificativi o sensibili, salvo che si tratti di strumenti contrattualmente qualificati, con garanzie di riservatezza, sicurezza e non addestramento. La responsabilità, anche qui, resta del professionista.
6. AI Act e principio di controllo umano
Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale rafforza un principio che nel diritto era già implicito: human oversight. I sistemi di AI non devono compromettere diritti fondamentali, né sostituirsi a decisioni che richiedono valutazione giuridica e discrezionalità.
Per i professionisti del diritto questo si traduce in una regola di fondo: l’AI è uno strumento di supporto, non un decisore, non un consulente autonomo, non un “co-giudice”.
7. Una responsabilità culturale prima ancora che tecnica
Usare responsabilmente l’AI non significa solo “non sbagliare”. Significa preservare il ruolo del giurista come interprete, garante, mediatore tra norma e realtà.
Il rischio più insidioso non è l’errore evidente, ma l’atrofia del pensiero critico, la delega silenziosa del ragionamento, l’abitudine a fidarsi di un testo ben scritto senza verificarne il fondamento.
Nel diritto, questa deriva non è neutra: incide sulla qualità della giustizia, sulla tutela dei diritti, sulla credibilità delle istituzioni.
8. Conclusioni: l’AI è una leva, non una scorciatoia
L’intelligenza artificiale può essere una straordinaria alleata del lavoro giuridico, ma solo se governata con competenza, prudenza e consapevolezza normativa.
Il professionista del diritto che utilizza l’AI non deve diventare meno giurista, ma più giurista: più attento alle fonti, più rigoroso nei controlli, più consapevole delle proprie responsabilità.
Perché, nel diritto, l’efficienza non può mai venire prima della responsabilità. E la tecnologia, per quanto sofisticata, non potrà mai sostituire ciò che rende giuridica una decisione: la responsabilità umana di chi la assume.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Seguici sui social
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento