Tirocinio Corte di Cassazione: bando 2024 per 80 posti

4. Come si svolgerà il tirocinio



Il tirocinio avrà una durata complessiva di 18 mesi (dal 1°ottobre 2024 al 1°aprile 2026). Ciascun tirocinante si vedrà inserito in un Ufficio per il Processo delle sezioni civili o penali presso la Corte. Il Tirocinio verrà coordinato da due Magistrati della Corte, uno per il settore civile ed uno per il penale. Il tirocinante parteciperà ad ogni settore dell’organizzazione della Corte, assistendo alle udienze del processo, procedendo allo studio dei fascicoli ed alla predisposizione degli elaborati richiesti dagli affidatari.

I tirocinanti dovranno garantire la loro presenza lavorativa per almeno due giorni a settimana. Non potranno svolgere contemporaneamente attività professionale né pratica forense presso le Sezioni della Corte di Cassazione, dovranno attenersi all’obbligo di riservatezza e segretezza circa i dati e le informazioni apprese durante il periodo di formazione.

Potranno invece iniziare o proseguire, durante lo svolgimento del presente tirocinio, il dottorato di ricerca, la pratica forense o da notaio, la frequenza di corsi nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; il tutto, purché con modalità compatibili a garantire un proficuo periodo di formazione presso la Suprema Corte. Il tirocinio de quo, si precisa inoltre, non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali o assicurativi a carico dell’Amministrazione.