Sezioni Unite sulla sospensione della prescrizione introdotta causa Covid-19

Riferimenti normativi

d.l. 18 marzo 2020 n. 18, art. 83; 1. 24 aprile 2020, n. 27; cod. pen., artt. 157, 159, 161.

Decisione

Questione non decisa per rinvio del procedimento al 26 novembre 2020 in attesa della decisione della Corte Costituzionale in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria.

La sospensione della prescrizione per Covid19

Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette.

