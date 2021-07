Rassegna di giurisprudenza della Corte costituzionale

Il Servizio studi del Senato ha pubblicato, nell’ambito della rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale, un approfondimento riguardante “Il controllo di costituzionalità delle leggi”.

Nella presente rassegna si riepilogano le sentenze di illegittimità costituzionale di disposizioni statali pronunciate dalla Corte costituzionale nell’arco del secondo trimestre del 2021.

Sono altresì svolti alcuni Focus su pronunce rese nel periodo considerato, di particolare interesse dal punto di vista del procedimento legislativo e del sistema delle fonti. Al contempo, nella Rassegna si dà conto delle sentenze con valenza monitoria rivolte al legislatore adottate dalla Corte nel medesimo arco temporale. Ciascuna segnalazione è accompagnata da una breve analisi normativa e, quando presente, dal riepilogo dell’attività parlamentare in corso sulla materia oggetto della pronuncia.

Come si legge nell’introduzione, “La questione di legittimità costituzionale di una legge può essere portata dinanzi alla Corte per il tramite di un’autorità giurisdizionale, nel corso di un giudizio. In particolare, affinché la questione di legittimità costituzionale di una legge possa essere sottoposta al giudizio della Corte, è necessario che essa venga sollevata, ad iniziativa di parte o anche d’ufficio, nell’ambito di un giudizio in corso e sia ritenuta dal giudice rilevante e non manifestamente infondata. La Costituzione prevede quale altra modalità il ricorso diretto alla Corte, ma solo da parte del Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, o da parte di una Regione a tutela della propria competenza, avverso leggi dello Stato o di altre Regioni.”

Tabelle di sintesi di pronunce di illegittimità costituzionale di norme statali

Il dossier contiene

Focus la sentenza n. 128 del 2021 in materia di sospensione delle procedure esecutive immobiliari

Moniti, auspici e richiami rivolti al legislatore statale – Tabella di sintesi (aprile-giugno 2021)

La sentenza n. 65 del 2021 in materia di disciplina dei diritti amministrativi in materia di comunicazioni elettroniche

La sentenza n. 84 del 2021 e il diritto al silenzio

L’ordinanza n. 97 del 2021 in materia di ergastolo ostativo

L’ordinanza n. 111 del 2021 sulla parificazione del trattamento sanzionatorio tra rapina propria e rapina impropria

La sentenza n. 117 del 2021 sul trattamento sanzionatorio previsto per il reato di furto in abitazione

La sentenza n. 120 del 2021 in materia di aggio del servizio nazionale di riscossione

