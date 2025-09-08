Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Prompt per trasformare testi giuridici in schemi visivi – Il prompt della settimana

Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione.

Bentornati alla nostra rubrica settimanale di Legal Prompting!
Dopo la pausa estiva riprendiamo con nuove idee pratiche su come usare l’IA nel lavoro giuridico quotidiano. Il tema di questa settimana è il Legal Design: un approccio che non riguarda solo la precisione tecnica, ma anche la capacità di rendere comprensibili e comunicabili i contenuti legali. Il legal design, infatti, non è solo estetica: è capacità di rendere chiaro e comprensibile un testo giuridico complesso, senza snaturarlo.
Con ChatGPT-5 questo diventa ancora più semplice: il nuovo modello è molto più abile nel riassumere e riorganizzare testi complessi, restituendo output già strutturati in forma visuale e pronti per essere usati in slide o infografiche.

Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal prompting Base e Legal prompting avanzato, e il Master in Intelligenza Artificiale per imprese, professionisti e avvocati – II edizione

Indice

1. Prompt per trasformare testi giuridici in schemi visivi


 /PROMPT
Agisci come un consulente senior di Legal Design. 
Il tuo compito è trasformare il seguente testo giuridico in uno schema visuale chiaro e immediato: [incolla qui il testo o trascina il documento]. 
Per prima cosa leggi il contenuto che ti ho dato e solo dopo che lo avrai letto integralmente, senza saltare contenuto, lavora in più passaggi: 
1. **Analisi** → individua 5-7 concetti fondamentali (max 15 parole ciascuno). 
2. **Sintesi** → assegna a ciascun concetto un titolo breve (max 6 parole) + una frase di supporto (max 20 parole). 
3. **Iconografia** → suggerisci per ogni concetto un’icona o immagine rappresentativa. 
4. **Struttura** → organizza i concetti in 2 proposte di gerarchia visuale differenti (es. griglia e timeline). 
5. **Layout grafico** → per ciascuna proposta indica come disporre i contenuti in una slide/infografica. 
6. **Palette e stile** → proponi 2 combinazioni cromatiche e di stile comunicativo (es. istituzionale vs. dinamico). 
7. **Uso pratico** → fornisci 3 suggerimenti su come presentare lo schema a clienti, studenti o colleghi. 
8. **Verifica** → conferma in output finale che: 
   – ogni titolo rispetta i limiti di parole, 
   – sono presenti 2 alternative di struttura e 2 palette colori, 
   – il risultato è pronto da importare in Canva/PowerPoint. 
Output: report strutturato con sezioni numerate, pronto per essere usato direttamente in un contesto professionale.

2. Utilizzo e avvertenze


Con questo prompt, possiamo chiedere all’IA di prendere un contenuto, un atto o un contratto e restituirlo in forma schematica, pronto per diventare una slide, un’infografica o una scheda pratica per il cliente.
Output richiedibili

  • Icone (es. “Obblighi → icona checklist”, “Garanzie → icona scudo”).
  • Titoli sintetici e comprensibili per ciascun punto.
  • Suggerimenti grafici (icone, colori, layout).
  • Infografiche testuali pronte per essere trasformate in visual.

Formazione per professionisti in materia


Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Il Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.
Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.
Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Giovanna Panucci

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Privacy e Cybersecurity
AI e Legaltech
Referti medici e intelligenza artificiale: l’allarme del Garante sull’uso improprio

Il Garante privacy mette in guardia dalla pratica di caricare referti medici, radiografie e analisi …

Lorena Papini 26/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
AI e Legaltech
Educazione digitale: la scuola che serve, la scuola che manca

Settembre è il mese dei nuovi inizi: tra scuola, routine e propositi, la vera sfida è l’educazione d…

Luisa Di Giacomo 25/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
AI e Legaltech
Il diritto d’autore sui contenuti creati con IA e condivisi sui social network

Se crei contenuti con l’IA ma ci metti il tuo stile, sono davvero tuoi? Chi ha i diritti d’autore? E…

Luisa Di Giacomo 21/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
AI e Legaltech
Volto, voce, identità: il diritto alle prese con i deepfake

Nell’era dei deepfake, l’identità diventa manipolabile. Il problema non è solo tecnico: è culturale,…

Luisa Di Giacomo 18/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;