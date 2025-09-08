Bentornati alla nostra rubrica settimanale di Legal Prompting!
Dopo la pausa estiva riprendiamo con nuove idee pratiche su come usare l’IA nel lavoro giuridico quotidiano. Il tema di questa settimana è il Legal Design: un approccio che non riguarda solo la precisione tecnica, ma anche la capacità di rendere comprensibili e comunicabili i contenuti legali. Il legal design, infatti, non è solo estetica: è capacità di rendere chiaro e comprensibile un testo giuridico complesso, senza snaturarlo.
Con ChatGPT-5 questo diventa ancora più semplice: il nuovo modello è molto più abile nel riassumere e riorganizzare testi complessi, restituendo output già strutturati in forma visuale e pronti per essere usati in slide o infografiche.
Indice
1. Prompt per trasformare testi giuridici in schemi visivi
/PROMPT
Agisci come un consulente senior di Legal Design.
Il tuo compito è trasformare il seguente testo giuridico in uno schema visuale chiaro e immediato: [incolla qui il testo o trascina il documento].
Per prima cosa leggi il contenuto che ti ho dato e solo dopo che lo avrai letto integralmente, senza saltare contenuto, lavora in più passaggi:
1. **Analisi** → individua 5-7 concetti fondamentali (max 15 parole ciascuno).
2. **Sintesi** → assegna a ciascun concetto un titolo breve (max 6 parole) + una frase di supporto (max 20 parole).
3. **Iconografia** → suggerisci per ogni concetto un’icona o immagine rappresentativa.
4. **Struttura** → organizza i concetti in 2 proposte di gerarchia visuale differenti (es. griglia e timeline).
5. **Layout grafico** → per ciascuna proposta indica come disporre i contenuti in una slide/infografica.
6. **Palette e stile** → proponi 2 combinazioni cromatiche e di stile comunicativo (es. istituzionale vs. dinamico).
7. **Uso pratico** → fornisci 3 suggerimenti su come presentare lo schema a clienti, studenti o colleghi.
8. **Verifica** → conferma in output finale che:
– ogni titolo rispetta i limiti di parole,
– sono presenti 2 alternative di struttura e 2 palette colori,
– il risultato è pronto da importare in Canva/PowerPoint.
Output: report strutturato con sezioni numerate, pronto per essere usato direttamente in un contesto professionale.
2. Utilizzo e avvertenze
Con questo prompt, possiamo chiedere all’IA di prendere un contenuto, un atto o un contratto e restituirlo in forma schematica, pronto per diventare una slide, un’infografica o una scheda pratica per il cliente.
Output richiedibili
- Icone (es. “Obblighi → icona checklist”, “Garanzie → icona scudo”).
- Titoli sintetici e comprensibili per ciascun punto.
- Suggerimenti grafici (icone, colori, layout).
- Infografiche testuali pronte per essere trasformate in visual.
