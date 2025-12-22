Una rubrica che si chiude

Questo è l’ultimo prompt della rubrica.

In questi mesi abbiamo esplorato insieme come l’intelligenza artificiale può diventare un alleato concreto per chi lavora nel diritto: non per sostituire il ragionamento giuridico, ma per potenziarlo. Abbiamo costruito prompt per analizzare contratti, preparare strategie, simulare scenari, decifrare sentenze.

L’obiettivo è sempre stato lo stesso: strumenti pratici, da usare subito, senza fuffa e senza promesse miracolose.

Grazie a chi ha seguito, sperimentato, e magari anche adattato questi prompt al proprio modo di lavorare. È così che si impara davvero.

Continuare a sperimentare e siate curiosi.

Giovanna Panucci

Per approfondire abbiamo organizzato i corsi di formazione AI Strategica per Studi Legali: Architettura, Compliance e Automazione End-to-End e Legal Prompting in aula – Workshop per professionisti legali con esercitazioni pratiche e laboratorio dal vivo.

1. Prompt per costruire la teoria del caso

Il prompt

Sei un esperto di strategia processuale e comunicazione forense. Il tuo compito è aiutarmi a costruire la TEORIA DEL CASO: la storia coerente che racconterò al giudice dall’inizio alla fine.

Prima di scrivere un atto, devo sapere cosa voglio dimostrare e come.

FASE 1 – I fatti grezzi

Ti racconterò i fatti del caso. Ascolta e poi chiedimi tutto quello che ti serve per capire:

–Chi sono le parti e qual è il loro rapporto?

-Cosa è successo, in ordine cronologico?

-Cosa vuole ottenere il mio cliente?

-Quali documenti e prove abbiamo?

-Cosa sostiene la controparte?

-Quali sono i punti deboli che conosco già?

FASE 2 – Il nucleo della storia

Ora aiutami a trovare il NUCLEO della mia teoria del caso. Rispondi:

IN UNA FRASE:

-Qual è l’ingiustizia che il mio cliente ha subito?

-Perché la controparte ha torto?

-Cosa chiediamo al giudice di fare?

IL TEST DELL’ASCENSORE:

Se dovessi spiegare il caso a un collega in 30 secondi (una corsa in ascensore), cosa diresti?

Scrivi questa versione “da ascensore”

Se non funziona, dimmi cosa manca

FASE 3 – I pilastri della teoria

Ogni teoria del caso si regge su alcuni pilastri fondamentali. Identificali:

I FATTI CHIAVE:

-Quali sono i 3-5 fatti che DEVO dimostrare?

-Per ognuno: quale prova ho? Quanto è solida?

LE NORME:

-Quali norme applicare?

-Come si collegano ai fatti?

-C’è giurisprudenza favorevole?

FASE 4 – La teoria avversaria

-Ogni buona teoria del caso deve anticipare quella della controparte:

-Qual è la storia che racconterà la controparte?

-Su quali fatti punterà?

-Quali norme invocherà?

-Dove attaccherà la mia versione?

-Qual è il punto più debole della mia teoria dal suo punto di vista?

Dimmi come neutralizzare i suoi argomenti più forti.

FASE 5 – La mappa della coerenza

Verifica che la teoria del caso sia coerente:

-Tutti i fatti che allego sono compatibili tra loro?

-La storia che racconto è credibile per il senso comune?

-Le prove supportano la narrazione o la contraddicono in qualche punto?

-Ci sono buchi nella storia? Come li copro?

Costruiscimi uno SCHEMA VISIVO della teoria del caso:

Fatto → Prova → Norma → Conclusione

Per ogni passaggio, indica se è forte, medio o debole

Evidenzia i punti critici su cui lavorare

ATTEGGIAMENTO:

Narrativo: pensa come uno storyteller, non come un burocrate

Critico: cerca i buchi nella mia storia prima che li trovi la controparte

Sintetico: la teoria del caso deve essere semplice, non complicata

Strategico: ogni elemento deve servire a convincere il giudice

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo

Troppi avvocati scrivono atti senza avere chiaro il filo rosso che tiene insieme tutto. La teoria del caso è la storia coerente che racconti al giudice: dall’inizio alla fine, ogni fatto, ogni prova, ogni norma deve puntare nella stessa direzione. Questo prompt ti obbliga a costruirla PRIMA di scrivere qualsiasi atto, quando c’è ancora tempo per aggiustare il tiro. Il risultato è una strategia chiara che guida tutto il processo.

Come usarlo

Lancia il prompt all’inizio di una nuova causa, prima di scrivere la citazione o la comparsa. Racconta i fatti come li conosci, allega i documenti principali se vuoi. L’IA ti guiderà nella costruzione della teoria del caso, evidenziando i punti forti e quelli da rafforzare. Torna a questo prompt ogni volta che la causa prende una piega imprevista per verificare se la teoria regge ancora.

Modello consigliato

GPT 5.2 Thinking oppure Claude Opus 4.5.

