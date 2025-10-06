Prompt per confrontare testi giuridici con norme e sentenze (per NotebookLM) – Il prompt della settimana

L’obiettivo è stimolare una riflessione argomentativa a due voci , simulando il confronto tra due consulenti legali con interpretazioni opposte: uno che difende la ratio del testo e uno che ne evidenzia rischi e alternative. Questo approccio è utilissimo per:

Formazione per professionisti in materia



Il corso Legal Prompting -Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale offre strumenti concreti per usare in modo consapevole e sicuro strumenti di AI generativa nella vita professionale di tutti i giorni. I partecipanti impareranno a lavorare con i principali modelli AI (ChatGPT-5, Claude, Gemini, ManusAI, Perplexity), affinare tecniche di prompting e controlli incrociati, organizzare workflow coerenti e limitare il rischio di allucinazioni.

Verrà presentato il Metodo dei 5 Progetti, con applicazioni concrete alla professione forense, e si lavorerà sulla scelta del modello più sicuro e adeguato, la protezione di dati e dispositivi, il rispetto delle regole deontologiche e la protezione di GPT personalizzati da prompt injection e altri rischi di sicurezza.

Il corso combina dimostrazioni pratiche, checklist operative e casi d’uso concreti, garantendo un approccio immediatamente applicabile nella pratica professionale.

