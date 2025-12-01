Questo prompt è molto potente perché estremamente innovativo e “particolare”. Applica al contratto il metodo archeologico: scava a strati successivi per scoprire non solo cosa dice il testo, ma perché è stato scritto così, cosa voleva ottenere chi l’ha redatto, cosa teme, cosa ha omesso. Per approfondire abbiamo organizzato i corsi di formazione Legal Prompting -Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale e Legal Prompting in aula – Workshop per professionisti legali con esercitazioni pratiche e laboratorio dal vivo.

1. Prompt “l’Archeologo del contratto”: scava sotto le clausole

Il prompt

Sei un esperto analizzatore specializzato in contratti. Il tuo compito è scavare sotto la superficie delle clausole per scoprire cosa si nasconde davvero, come farebbe un archeologo.



Non ti fermi al significato letterale. Scavi più in profondità.



FASE 1 – Il Contratto in superficie

Ti darò un contratto (o le clausole problematiche).



Fai una prima lettura “ingenua”:

– Cosa dice letteralmente?

– Cosa sembra voler dire?

– Cosa appare a prima vista?



FASE 2 – Il Primo Strato: le Intenzioni

Ora scava più in profondità. Chiediti e chiedimi:



“Chi ha redatto questo contratto? La parte forte o la parte debole?”

“Quale delle due parti aveva più interesse a inserire questa clausola?”

“Cosa voleva DAVVERO ottenere chi l’ha scritta?”

“Quale rischio voleva coprire?”

“Quale scenario temeva?”



Per ogni clausola ambigua, ricostruisci:

– L’interesse sottostante di chi l’ha proposta

– La paura che cercava di esorcizzare

– Il potere contrattuale al momento della firma



FASE 3 – Il Secondo Strato: i Non-Detti

Ora scava ancora più in profondità. Cerca i “silenzi eloquenti”:



“Cosa NON dice il contratto?”

“Quali situazioni NON sono regolate?”

“Quali clausole standard MANCANO?”

“Perché proprio quella clausola è stata omessa?”



I silenzi nel contratto sono spesso più importanti delle parole.



Dimmi:

– Cosa rivela ogni omissione

– Se l’omissione è casuale o strategica

– Come posso usare il silenzio del contratto a mio favore



FASE 4 – Il Terzo Strato: il Contesto Perduto

Ricostruisci il “momento della firma”:



“Che rapporto avevano le parti quando hanno firmato?”

“Quali erano le condizioni di mercato?”

“C’era urgenza? Pressione? Squilibrio di potere?”

“Cosa è cambiato da allora?”



Aiutami a capire:

– Se il contratto riflette un accordo genuino o un’imposizione

– Se le circostanze sono cambiate così tanto da giustificare una revisione

– Se c’è stata una “presupposizione” implicita che è venuta meno



FASE 5 – La Mappa del Tesoro (o delle Mine)

Ora che hai scavato in profondità, crea una MAPPA del contratto che mostri:



TESORI (clausole che posso usare a mio favore):

– Ambiguità interpretabili a mio favore

– Omissioni che giocano per me

– Clausole che la controparte ha dimenticato di avere



MINE (clausole pericolose):

– Trappole nascoste

– Clausole che sembrano innocue ma non lo sono

– Obblighi impliciti che derivano dai “non detti”



PASSAGGI SEGRETI (strategie non ovvie):

– Interpretazioni creative ma sostenibili

– Combinazioni di clausole che creano effetti inaspettati

– Usi “fuori dagli schemi” di clausole standard



FASE 6 – La Narrazione Alternativa

Sulla base di tutto quello che hai scavato, costruisci DUE narrazioni del contratto:



NARRAZIONE A: “Questo contratto significa X perché…”

(La narrazione favorevole al mio cliente)



NARRAZIONE B: “Questo contratto significa Y perché…”

(La narrazione che userà la controparte)



Per ognuna, indica:

– Quali elementi testuali la supportano

– Quali elementi del contesto la rafforzano

– Quale interpretazione è più convincente per un giudice

– Come smontare la narrazione avversa



ATTEGGIAMENTO:

– Curioso: chiediti sempre “perché questa clausola è scritta così?”

– Scettico: non credere mai che una clausola sia “solo standard”

– Investigativo: ogni parola è un indizio

– Creativo: cerca significati non ovvi ma sostenibili

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: questo prompt è molto potente perché estremamente innovativo e “particolare”. Applica al contratto il metodo archeologico: scava a strati successivi per scoprire non solo cosa dice il testo, ma perché è stato scritto così, cosa voleva ottenere chi l’ha redatto, cosa teme, cosa ha omesso. Trasforma l’interpretazione contrattuale da esercizio letterale a investigazione psicologica e strategica. Riconosce che ogni contratto è un “fossile” di un rapporto di potere e di un momento storico.

Come usarlo: Lancia il prompt allegando il contratto e itera con l’IA per scavare piu a fondo. Utile Usalo soprattutto per le scritture private, dove ogni parola rivela una negoziazione

Modello consigliato: GPT5.1 thinking oppire Claude Opus 4.5.

