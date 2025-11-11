Il pacchetto “Digital Omnibus”: verso una governance unificata del diritto digitale UE

Il Digital Omnibus è la nuova iniziativa della Commissione europea volta ad armonizzare e coordinare i principali regolamenti digitali dell’UE — DSA, DMA, AI Act e Data Act — creando un quadro unitario di governance, vigilanza e sanzioni nel mercato unico digitale. La bozza segna l’avvio di una fase di consolidamento legislativo che punta a semplificare l’attuazione normativa e rafforzare la certezza giuridica per Stati e operatori. In materia consigliamo il volume “La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale – Commento alla Legge 23 settembre 2025, n. 132”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e, per la formazione del professionista, il Master in Compliance Management.
Indice
1. La bozza di proposta “Digital Omnibus”
Il cosiddetto “Digital Omnibus” è una proposta di regolamento dell’Unione europea attualmente in fase di bozza preliminare.
L’iniziativa mira a armonizzare e coordinare il quadro normativo digitale europeo, già profondamente trasformato dall’entrata in vigore di atti come il Digital Services Act (DSA), il Digital Markets Act (DMA), l’AI Act e il Data Act.
L’obiettivo politico-giuridico è duplice:
- evitare sovrapposizioni normative e conflitti di competenza tra le autorità europee e nazionali;
- garantire coerenza terminologica, procedurale e sanzionatoria fra testi normativi con finalità complementari ma redatti in momenti diversi.
Il "Digital Omnibus" si inserisce, dunque, come strumento di consolidamento legislativo: un regolamento che non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma riorganizza, corregge e coordina l'attuazione dei principali regolamenti digitali dell'UE.
2. Contesto e iter normativo
a) Origine dell’iniziativa
Il progetto è stato preannunciato dalla Commissione europea nel 2024 come parte della Strategia europea per il mercato unico digitale 2025–2030.
Dopo la conclusione dei negoziati sull’AI Act, la Commissione ha riconosciuto l’esigenza di un testo di raccordo che:
- uniformasse le definizioni tecniche (es. “sistema di intelligenza artificiale”, “piattaforma online”, “fornitore di dati”);
- e chiarisse le procedure di enforcement, oggi frammentate tra autorità nazionali e organismi UE.
b) Stato dell’iter
Attualmente, il documento è allo stadio di bozza non consolidata (draft internal working document).
Le fasi previste:
- Consultazione interservizi (2025 Q4) presso la DG CONNECT e la DG COMP;
- Adozione formale della proposta legislativa (2026);
- Negoziazione in Consiglio e Parlamento (probabile approvazione entro metà 2027).
Essendo un regolamento omnibus, entrerà in vigore direttamente negli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
3. Analisi dei contenuti della bozza
La bozza è articolata in 5 Titoli, ciascuno dedicato a un’area di coordinamento tra gli atti digitali principali.
Titolo I – Oggetto e finalità
Stabilisce che il regolamento ha lo scopo di:
- armonizzare le disposizioni relative alla supervisione, cooperazione e sanzioni nei settori disciplinati da DSA, DMA, AI Act e Data Act;
- istituire il principio di “coordinamento digitale nazionale unico”, demandando a ciascuno Stato la designazione di una Digital Coordination Authority (DCA).
Titolo II – Definizioni uniformate
Introduce una sezione di definizioni trasversali che sostituiscono o integrano quelle già presenti nei regolamenti esistenti:
- definizione unica di servizio digitale intermediario;
- chiarimento dei concetti di piattaforma di dimensioni sistemiche e foundation model;
- precisazioni sulle categorie di dati oggetto di condivisione pubblica.
Titolo III – Governance e cooperazione
Stabilisce la creazione di una rete europea delle autorità digitali, composta dai coordinatori nazionali designati.
La Commissione assume il ruolo di autorità di supervisione centrale.
Viene formalizzata la procedura di assistenza reciproca obbligatoria, già prevista in forma parziale dal DSA (artt. 50–52).
Titolo IV – Enforcement e sanzioni
Uniforma i regimi sanzionatori:
- introduce criteri comuni di proporzionalità e attenuanti;
- impone agli Stati di pubblicare linee guida sulle modalità di calcolo delle ammende;
- prevede una banca dati europea delle sanzioni digitali, gestita dalla Commissione.
Titolo V – Disposizioni finali
Indica che le modifiche si applicano contestualmente all’entrata in vigore dell’AI Act (giugno 2026).
Viene istituito un periodo transitorio di 18 mesi per l’adeguamento amministrativo nazionale.
4. Tabella comparativa delle modifiche proposte
|Regolamento UE
|Ambito
|Tipologia di modifica
|Novità introdotta dal Digital Omnibus
|Digital Services Act (Reg. 2022/2065)
|Servizi intermediari e piattaforme
|Procedurale
|Rafforzamento della cooperazione tra Digital Coordinators nazionali e Commissione; uniformazione delle procedure di notifica e segnalazione.
|Digital Markets Act (Reg. 2022/1925)
|Gatekeepers e mercati digitali
|Istituzionale
|Introduzione di un “punto unico di contatto” per le autorità antitrust e digitali; obbligo di interoperabilità dei flussi informativi.
|AI Act (Reg. 2024/1689)
|Sistemi di intelligenza artificiale
|Definitoria e di governance
|Allineamento delle definizioni di AI system e foundation model; coordinamento tra AI Office europeo e DCAs nazionali.
|Data Act (Reg. 2023/2854)
|Accesso e condivisione dei dati
|Tecnico-amministrativa
|Uniformazione delle modalità di richiesta dei dati da parte delle autorità pubbliche; estensione della protezione del segreto industriale.
5. Possibilità d’impatto per l’Italia
a) Impatto istituzionale
Il “Digital Omnibus” imporrà all’Italia di:
- ridefinire il sistema delle autorità competenti (AGCOM, AGCM, Garante Privacy, MIMIT);
- istituire un Digital Coordinator nazionale unico, verosimilmente presso il MIMIT o la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
- aggiornare le procedure di vigilanza per evitare sovrapposizioni tra settori (es. concorrenza, privacy, AI).
Ciò comporterà una riorganizzazione del sistema sanzionatorio e dei flussi di cooperazione interistituzionale, oggi regolati in modo separato dai decreti attuativi di ciascun regolamento.
b) Impatto regolatorio e operativo
Sul piano operativo:
- le imprese digitali dovranno confrontarsi con un’unica autorità nazionale per tutti gli obblighi di notifica e cooperazione;
- le pubbliche amministrazioni dovranno aggiornare le banche dati di interoperabilità secondo le nuove specifiche UE;
- sarà necessario adeguare il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) alle nuove definizioni uniformate di “servizio digitale” e “dati condivisibili”.
Nel complesso, l’impatto è semplificatorio ma strutturalmente rilevante, in quanto impone un cambio di paradigma amministrativo e istituzionale.
6. FAQ operative
A chi si applicherà il Digital Omnibus?
A tutte le imprese e pubbliche amministrazioni soggette ad almeno uno dei seguenti regolamenti: DSA, DMA, AI Act o Data Act.
Cambiano gli obblighi per le piattaforme online?
Non in senso sostanziale, ma vengono uniformate le procedure di notifica, segnalazione e cooperazione con le autorità.
Saranno introdotte nuove sanzioni?
No, ma verranno armonizzati i criteri di calcolo e pubblicazione delle sanzioni già previste nei regolamenti di settore.
Quale autorità sarà competente in Italia?
La bozza prevede un Digital Coordinator nazionale unico, la cui designazione sarà stabilita con decreto del Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Quando entrerà in vigore?
Dopo l’approvazione definitiva del Parlamento e del Consiglio, presumibilmente nel 2027, con applicazione dal 2028 in parallelo con la piena efficacia dell’AI Act.
