La recente problematica dell' occupazione arbitraria degli immobili

Occupazione arbitraria di immobili

Michele Orlando

Settembre sembra essere diventato il mese delle circolari emesse in materia di occupazioni abusive. Infatti, a quella del 1°settembre 2017 e a distanza di un anno esatto, il Ministero dell’interno ha emesso una nuova Direttiva (circolare Ministero dell’interno del 1°settembre 2018) con la quale ha inteso ribadire che l’occupazione abusiva degli immobili costituisce una delle principali problematiche che affliggono i grandi centri urbani del Paese, derivanti anche dalla difficoltà di porre in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate alla riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione dei fattori di marginalità sociale.

Decreto sicurezza urbana

Come noto, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 11 del d.l. n. 14/2017 (c.d. decreto sicurezza urbana) ha tentato di definire compiti e modalità di utilizzo della forza pubblica nell’ambito degli interventi di sgombero degli immobili. Il comma 1 del citato art. 11, nello specifico dispone che il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Ancora più nello specifico, sia la Direttiva del 1° settembre 2017, sia quella del 1° settembre 2018, affrontano la tematica riguardante le modalità operative di sgombero a seguito di comportamenti che concretizzano il reato di invasione di edifici di cui all’art. 633 c.p.

