Obblighi informativi della banca in materia di trading online

3. La decisione della Corte D’Appello

La Corte d’Appello bolzanina, che ha, assieme a quella del Tribunale di Bolzano, avuto un notevole riscontro a livello italiano, costringendo la maggior parte degli operatori di trading online a modificare le proprie piattaforme, ha sostanzialmente confermato che per quanto riguarda gli acquisti effettuati in data antecedente al novembre 2007, sotto il Reg. Consob n. 11522/1998, gli intermediari era obbligati ad effettuare consulenze e fornire ogni informativa anche per gli acquisti effettuati in proprio in modalità telematica, non essendo prevista diversa procedura dalla normativa in vigore. Tale differenziazione veniva, invece, introdotta dal Reg. n. 16190/2007, che introducendo la modalità di intermediazione finanziaria “executive only”, la escludeva per prodotti complessi e, sostanzialmente, ad alto rischio, per i quali la banca risultava obbligata a fornire idonea informativa al risparmiatore.

Interessante risulta poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla prescrizione dei diritti del risparmiatore che decorre dal momento in cui l’inadempimento ha determinato una percepibile diminuzione della sfera patrimoniale dell’investitore.