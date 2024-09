Il “nuovo” reato di abusivismo all’art. 30 del d.lgs. n. 129/2024

In data 13 settembre del 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 5 settembre 2024, n. 129, con cui è stata adeguata la nostra normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Orbene, per quanto concerne la materia penale, è da segnalare l’art. 30 di questo decreto legislativo che introduce una nuova fattispecie di reato, ossia il reato di abusivismo. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Dunque, fermo restando che l’introduzione di tale norma incriminatrice (unitamente ad altre norme a carattere sanzionatorio amministrativo) è stato fatto “in applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2022-2023[1]”[2] “che, in sede di recepimento del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (su cui si veda la scheda relativa all’articolo 1), ha previsto, quale principio di delega, l’introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l’ammissione alla negoziazione di criptoattività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste”[3], questo articolo 30, intitolato “Abusivismo”, dispone quanto segue: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque: a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione, in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) , del regolamento (UE) 2023/1114; b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento; c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all’articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a) , del regolamento (UE) 2023/1114; d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell’emittente di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114”. Vediamo quindi nel dettaglio in cosa consiste siffatto illecito penale. Il reato in questione è:

Per quanto riguarda le condotte punite da questa norma incriminatrice (con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329), sono contemplate le seguenti condotte materiali.

La prima, previste alla lettera a), consiste nell’offrire “al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione, in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, che impone alle persone giuridiche o alle imprese stabilite nell’Unione europea che vogliano offrire al pubblico un token collegato ad attività, di ottenere apposita autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente”[4] dove la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 si riferisce alla mancata applicazione di quel precetto normativo, contenuto in siffatto regolamento da tale articolo, secondo cui è stabilito che una “persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed (…) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21”[5].

Ad ogni modo, per “token collegato ad attività, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali”[6].

Ciò posto, una seconda condotta per cui è configurabile siffatto delitto, è quella menzionata nella lettera b), e consiste nel prestare “servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento”[7], dove:

per “servizio per le cripto-attività, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende qualsiasi servizio e attività legati a prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; scambio di criptoattività con fondi; scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; collocamento di cripto-attività; ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; prestazione di consulenza sulle cripto-attività; prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti”[8];

la violazione della norma che comporta la configurabilità di codesta fattispecie di reato è l’art. 59, par. 1, lett. a), regolamento (UE) 2023/1114, il quale “prevede che una persona non possa prestare servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le criptoattività

Ciò posto, la terza condotta, menzionata nella lettera c), consiste nell’emettere “token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all’articolo 48, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, che richiede, ai fini dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica che la persona sia l’emittente di tale token e sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica”[11], dove per “token di moneta elettronica, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale”[12].

Infine, l’ultima condotta, che assurge al rango di penale rilevanza nel caso di specie, è quella indicata alla lettera d), e consiste nell’offrire “al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chieda e ottenga l’ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell’emittente di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma”[13], regolamento (UE) 2023/1114, il quale prevede “che previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 50 e 53 del medesimo regolamento che prevedono, rispettivamente, che non devono essere concessi interessi in relazione ai token di moneta elettronica (art. 50[14]) e prevedono i requisiti per le comunicazioni di marketing relative ai token di moneta elettronica (art. 53[15])”[16].