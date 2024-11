Mandato difensivo e società cancellate: le Sezioni Unite

3. Analisi delle Sezioni Unite sul mandato difensivo



Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il mandato difensivo conferito prima della cancellazione di una società non si estingue automaticamente con l’evento estintivo. Al contrario, esso conserva efficacia residua, in applicazione del principio di ultrattività, per evitare vuoti di tutela e garantire la continuità del processo. Tuttavia, l’ultrattività non può essere invocata senza limiti, soprattutto nei casi in cui l’evento interruttivo sia conoscibile tramite pubblicità legale, come avviene con la cancellazione societaria.

Per bilanciare le esigenze di certezza giuridica e stabilità del processo, i giudici hanno subordinato la validità del mandato e l’ammissibilità del ricorso a due condizioni:

la mancata notificazione o dichiarazione dell’evento interruttivo alla controparte: questo requisito garantisce che l’ultrattività operi solo in assenza di un’azione formale che renda noto l’evento estintivo, evitando che il principio di ultrattività possa essere utilizzato per eludere le regole sulla legittimazione processuale;

la costituzione dei successori della società cancellata: la necessità della loro costituzione deriva dall’art. 2495 c.c., che trasferisce ai successori i rapporti giuridici attivi e passivi residui della società estinta.