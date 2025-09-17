Questo ebook non è solo una guida tecnica, ma un invito a guardare al futuro del diritto con consapevolezza e spirito innovativo: comprendere i nuovi strumenti significa poterli governare e trasformarli in un vantaggio competitivo, senza mai perdere di vista i valori fondanti della giustizia. Scarica l’ebook e scopri come l’AI può diventare un alleato strategico per affrontare le sfide della professione forense.

Il settore legale sta vivendo una trasformazione senza precedenti: l’intelligenza artificiale non è più una prospettiva lontana, ma uno strumento concreto che entra ogni giorno nelle attività di avvocati, giuristi d’impresa e consulenti legali. L’ebook “L’Intelligenza Artificiale nel Settore Legale” , a cura di Claudio Gionti, nasce con l’obiettivo di offrire una panoramica chiara e aggiornata sul ruolo dell’AI nel diritto, analizzandone i benefici, le applicazioni pratiche e le sfide etiche. Nel testo si trovano:

Per approfondire, vi invitiamo ad iscrivervi al Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.

Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.

Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.