L’intelligenza artificiale approda nel mondo legale

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo legale, offrendo strumenti avanzati per la gestione dei casi, l’analisi dei dati e l’automazione dei processi. Dalla redazione di contratti personalizzati all’ analisi predittiva degli esiti processuali , le AI consentono agli avvocati di risparmiare tempo e migliorare l’accuratezza del loro lavoro. In particolare, piattaforme basate sull’AI stanno facilitando l’accesso a enormi database giuridici, riducendo i tempi di ricerca e aumentando l’efficienza. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie solleva interrogativi etici e giuridici, come la tutela della privacy e la responsabilità per errori derivanti da decisioni automatizzate. Gli studi legali stanno integrando l’intelligenza artificiale per ottimizzare le loro operazioni e offrire servizi più competitivi. Le AI vengono utilizzate per analizzare documenti complessi, individuando clausole critiche e incongruenze nei contratti con maggiore precisione e velocità rispetto ai metodi tradizionali. Strumenti di machine learning supportano la valutazione delle prove e la predisposizione di strategie processuali, elaborando grandi volumi di dati per identificare schemi ricorrenti o precedenti rilevanti. Inoltre, chatbot e assistenti virtuali gestiscono le comunicazioni con i clienti, fornendo risposte rapide e migliorando l’esperienza utente. Nonostante i vantaggi, l’uso delle AI richiede attenzione per evitare rischi legati alla sicurezza dei dati e all’affidabilità delle analisi.

2. Strumenti per le AI nel panorama legale



TeamSystem, azienda italiana di riferimento nel panorama delle soluzioni digitali, punta sull’innovazione continua. Grazie a un piano di investimenti di 250 milioni dedicati all’intelligenza artificiale, lancia TeamSystem Legal AI: una suite progettata per modernizzare le attività di studi legali, aziende e amministrazioni pubbliche.

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: fornire ai professionisti un supporto tecnologico che non sostituisca, ma potenzi il contributo umano. “L’Intelligenza artificiale non è qui per sostituirci ma per amplificare il nostro potenziale. Possiamo trasformare questa rivoluzione in un’opportunità straordinaria per innovare e crescere”, spiega Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific di TeamSystem.

La suite si rivolge a un settore che storicamente ha adottato con lentezza le innovazioni tecnologiche, ma che oggi sta vivendo un cambiamento epocale. Negli ultimi 12 mesi, l’adozione dell’intelligenza artificiale negli studi legali è cresciuta in modo significativo, segnando l’avvio di una trasformazione culturale.

TeamSystem Legal AI offre strumenti pensati per:

ottimizzare la gestione e l’analisi di grandi volumi di documenti, con funzionalità avanzate di ricerca e estrazione;

automatizzare attività ripetitive come la creazione di anagrafiche e la gestione di calendari e timesheet;

redigere atti legali a partire da modelli predefiniti, garantendo maggiore rapidità e precisione.

Un elemento centrale di questa suite è la sicurezza. I dati vengono gestiti su server situati nell’Unione Europea, offrendo elevati standard di protezione e conformità alle normative sulla privacy.

Guardando al futuro, TeamSystem annuncia ulteriori sviluppi. Entro il 2025, la piattaforma sarà arricchita con nuove funzioni, tra cui la generazione automatica di contratti e atti standard, segnando un ulteriore passo verso l’innovazione nel settore legale.