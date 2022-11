Il differimento degli obblighi di comunicazioni relative allo smart working

1. Disciplina generale

Con il comunicato del Ministero del Lavoro 25 ottobre 2022, al fine di permettere ai datori di lavoro di adattare i propri sistemi informatici e provvedere alle comunicazioni inerenti l’accordo sullo smart working (lavoro agile), potranno essere espletati entro il 1° dicembre p.v. gli obblighi di comunicazione semplificata dovuti al Ministero del Lavoro. Giova ricordare, per completezza dell’esposizione, che il termine era stato fissato al 1° novembre 2022.

A partire dal 1° settembre 2022 la comunicazione ordinaria degli accordi di lavoro avviene in modalità semplificata: il datore di lavoro è tenuto a trasmettere telematicamente al Ministero del Lavoro soltanto (art. 23, co. 1, Legge 22 maggio 2017, n. 8 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato -, art. 41 bis Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali – convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193):

i nominativi dei lavoratori; inizio e cessazione delle prestazioni lavorative mediante smart working. La comunicazione avviene mediante un particolare modulo: All. 1 DM 22 agosto 2022 n. 149. Viene meno, dunque, l’obbligo di inviare i singoli accordi individuali.

2. Qual è il termine per provvedere alla comunicazione?

È obbligo del datore di lavoro provvedere alla comunicare nel termine di 5 giorni al Ministero (art. 4 bis, co. 5, Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 – Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 -. Nell’ottica di favorire i datori di lavoro nell’adeguamento dei sistemi informatici delle proprie aziende, in una prima fase, il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione era stato fissato, mediante comunicato del Ministero del Lavoro, al 1° novembre 2022. Come scritto sopra, con il comunicato in scrutinio il Ministero del Lavoro ha postergato il termine ultimo per provvedere alla comunicazione al 1° dicembre 2022.

In merito alle richieste di supporto inerenti l’attivazione della modalità occorre inviare una richiesta mediante un apposito link, fruibile sul sito del Ministero del Lavoro.

