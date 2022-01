Esame d’avvocato 2022: inizio delle prove e abbinamento delle Corti

Prossimi alla sessione 2021-2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, la quale anche quest’anno si articolerà in due prove orali.

Nel termine del 7 gennaio u.s. sono state presentate circa 20.000.

Inizio delle prove orali

Le prime prove orali della nuova sessione inizieranno a partire dal 21 febbraio. Con decreto della Ministra Cartabia è già stata nominata la Commissione centrale per l’esame, costituita presso il Ministero della giustizia. Nella giornata di ieri sono state altresì nominate con decreto della Ministra tutte le sottocommissioni che opereranno nei diversi distretti di corte d’appello. Nei prossimi giorni in ciascuna corte d’appello saranno predisposti i calendari per la convocazione dei candidati, cui sarà garantito un preavviso minimo di venti giorni.

Abbinamento delle Corti d’Appello

La Commissione centrale ha provveduto nei giorni scorsi all’abbinamento delle sedi.

Fascia “A”

Corte di appello di MILANO abbinata alla Corte di appello di ROMA

Corte di appello di ROMA abbinata alla Corte di appello di NAPOLI

Corte di appello di NAPOLI abbinata alla Corte di appello di MILANO

Fascia “B”

Corte di appello di BOLOGNA abbinata alla Corte di appello di CATANZARO

Corte di appello di PALERMO abbinata alla Corte di appello di CATANIA

Corte di appello di CATANIA abbinata alla Corte di appello di BOLOGNA

Corte di appello di CATANZARO abbinata alla Corte di appello di VENEZIA

Corte di appello di VENEZIA abbinata alla Corte di appello di PALERMO

Fascia “C”

Corte di appello di FIRENZE abbinata alla Corte di appello di BARI

Corte di appello di SALERNO abbinata alla Corte di appello di TORINO

Corte di appello di BARI abbinata alla Corte di appello di SALERNO

Corte di appello di TORINO abbinata alla Corte di appello di FIRENZE

Fascia “D”

Corte di appello di ANCONA abbinata alla Corte di appello di GENOVA

Corte di appello di MESSINA abbinata alla Corte di appello di LECCE

Corte di appello di REGGIO CALABRIA abbinata alla Corte di appello di ANCONA

Corte di appello di BRESCIA abbinata alla Corte di appello di MESSINA

Corte di appello di CAGLIARI abbinata alla Corte di appello di REGGIO CALABRIA

Corte di appello di L’AQUILA abbinata alla Corte di appello di CAGLIARI

Corte di appello di GENOVA abbinata alla Corte di appello di BRESCIA

Corte di appello di LECCE abbinata alla Corte di appello di L’AQUILA

Fascia “E”

Corte di appello di POTENZA abbinata alla Corte di appello di TRENTO

Corte di appello di TRIESTE abbinata alla Corte di appello di PERUGIA

Corte di appello di PERUGIA abbinata alla Corte di appello di CAMPOBASSO

Corte di appello di TRENTO abbinata alla Corte di appello di TRIESTE

Corte di appello di CALTANISSETTA abbinata alla Corte di appello di POTENZA

Corte di appello di CAMPOBASSO abbinata alla Corte di appello di CALTANISSETTA

