Diffamazione e critica aspra sui social: la Cassazione traccia i limiti

Critica aspra ma entro i limiti della continenza, la Cassazione disegna i confini della diffamazione sui social network. Tramite la sentenza n. 22341 del 13 giugno 2025, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fornito lumi sulla tematica del diritto di critica e i limiti della continenza espressiva, nel contesto digitale dei social network. La vicenda giudiziaria ha preso le mosse da una condanna per diffamazione (art. 595, commi 1 e 3 c.p.) inflitta a una donna per alcuni post ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione di una coppia, pubblicati su Facebook.

1. La vicenda

Il caso posto sotto la lente dalla Corte di Cassazione ha riguardato una controversia penale per diffamazione a mezzo social network, che ha coinvolto la pubblicazione di post su Facebook contenenti espressioni fortemente critiche e colorite verso un assessore comunale. La vicenda ha attraversato più gradi di giudizio, con condanna in primo e secondo grado, fino al ricorso in Cassazione che ha portato a una rilettura maggiormente rigorosa e attenta dei limiti del diritto di critica nel contesto digitale.

2. I fatti di causa e i motivi di ricorso

L’imputata era stata condannata per diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p., per aver pubblicato post su Facebook che, secondo i giudici di merito, avevano offeso la reputazione di una coppia di coniugi. La difesa ha impugnato la sentenza territoriale lamentando, tra le altre doglianze, la violazione dell’art. 51 c.p. (scriminante del diritto di critica), la mancata valutazione del contesto e l’errata estensione della condanna anche alla parte civile, non destinataria diretta del post incriminato.



3. Il diritto di critica e i limiti della continenza verbale sui social

La Corte di Cassazione ha inquadrato il focus sul quarto motivo di ricorso, ritenendolo decisivo e assorbente per gli altri. In particolare, ha esaminato la frase incriminata: “sono convinta che (…) non riuscirebbe a riempire il cesso di casa sua”, espressione che, pur volgare e di cattivo gusto, secondo la Suprema Corte non travalica i limiti della continenza verbale imposti dal diritto di critica. La Corte ha richiamato quella giurisprudenza secondo cui la continenza richiede che la critica non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione personale, bensì che possa includere pure giudizi aspri, pretestuosi e ingiustificati, a condizione che siano contenuti nel tema della critica. Nell’ambito dei social network, inoltre, si deve considerare la natura peculiare della comunicazione digitale, che consente toni più diretti e coloriti, senza però derogare al rispetto dei valori fondamentali della persona.

4. La valutazione della frase e il contesto digitale

La Cassazione ha rimarcato come la frase, pur offensiva, fosse rivolta a evidenziare una presunta incapacità della persona offesa di attrarre pubblico agli eventi culturali, senza pertanto mirare a ledere gratuitamente la sfera morale ovvero a esprimere un disprezzo personale ingiustificato. È stata ulteriormente evidenziata la necessità di valutare il contesto dialettico e la replica a precedenti esternazioni della persona offesa, che avevano a loro volta un carattere offensivo. La Corte ha quindi ribadito che il diritto di critica, specie in ambito politico o istituzionale, può manifestarsi anche tramite toni aspri e volgari, sempre che non degeneri in un attacco personale gratuito e umiliante.