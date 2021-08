Convertito in legge il Decreto semplificazioni e PNRR

Il decreto semplificazioni è stato convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, con modificazioni.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 il testo coordinato del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, c.d. Decreto semplificazioni, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Leggi il testo coordinato.

Contenuto del decreto semplificazioni

Come riportato nel testo coordinato pubblicato in GU, il decreto è diviso nelle seguenti parti:

Parte I – Governance per il PNRR

Titolo I – SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

(Artt. 1 – 11bis)

Titolo II – POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

(Artt. 12 – 16bis)

Parte II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – TRANSIZIONE ECOLOGICA EACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I – Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (Artt. 17 – 22bis)

Capo II – Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (Artt. 23 – 24bis)

Capo III – Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale (Artt. 25 – 27)

Capo IV – Valutazione ambientale strategica (Art. 28)

Capo V – Disposizioni in materia paesaggistica (Art. 29)

Capo VI – Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (Artt. 30 – 32quater)

Capo VII – Disposizioni in materia di efficienza energetica (Artt. 33 – 33ter)

Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico (Artt. 34 – 37quater)

Titolo II – TRANSIZIONE DIGITALE

(Artt. 38 – 43)

Titolo III – PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

(Artt. 44 – 46)

Titolo IV – CONTRATTI PUBBLICI

(Artt. 47 – 56quater)

Titolo V – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

(Artt. 57 – 60bis)

Titolo VI – MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

(Artt. 61 – 63bis)

Titolo VII – ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

(Artt. 64 – 67)

>> Leggi il testo coordinato del Decreto semplificazioni

