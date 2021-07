Concorso magistratura 2021: le tracce estratte

Le materie e le tematiche estratte al concorso magistratura 2021, sono le seguenti:

Concorso magistratura: prima prova scritta

MATERIA ESTRATTA : DIRITTO PENALE

TRACCIA ESTRATTA: Natura della responsabilità dell’ente per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Si esamini, in particolare, il profilo della responsabilità dell’ente per la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose.

TRACCIA NON ESTRATTA: La confisca senza condanna: natura, ratio, limiti e tutele.

TRACCIA NON ESTRATTA: Reati culturalmente orientati con riferimento ai rapporti familiari e lavorativi.

Concorso magistratura: seconda prova scritta

MATERIA ESTRATTA : DIRITTO CIVILE

TRACCIA ESTRATTA: Danno biologico, danno morale e personalizzazione del danno

TRACCIA NON ESTRATTA: Violazione di norme imperative e rimedi contrattuali

TRACCIA NON ESTRATTA: Tipicità dei diritti reali e autonomia negoziale

