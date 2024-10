Principio del risultato e principio di legalità nel Codice dei contratti

L’articolo analizza il “principio del risultato” sancito dal decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, che sottolinea l’importanza della tempestività e del rapporto qualità-prezzo nell’azione amministrativa, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento, legalità, trasparenza e concorrenza. Si evidenzia come il risultato sia considerato una “derivazione evoluta” del buon andamento, divenendo un valore fondamentale da perseguire nell’interesse pubblico. Parallelamente, il principio di legalità, ancorato all’articolo 97 della Costituzione, garantisce che l’azione amministrativa sia sempre indirizzata a fini stabiliti dalla legge, preservando la supremazia della legge sui poteri pubblici. L’articolo esplora infine il rapporto tra questi due principi nel contesto degli appalti pubblici, prendendo in esame la sentenza del Consiglio di Stato n. 2866 del 2024, che sottolinea come il principio del risultato non contrasti ma piuttosto completi il principio di legalità, ampliando le possibilità di controllo giurisdizionale sulle decisioni amministrative. Per l’approfondimento consigliamo: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici

3. Il rapporto del principio del risultato e del principio di legalità negli appalti pubblici



Dal punto di vista del rapporto tra il principio del risultato e il principio di legalità negli appalti pubblici, è interessante la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2866 del 26 marzo 2024. In merito, la sentenza ha riguardato, nella contrattualistica pubblica, la difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla previsione del capitolato in un affidamento di una fornitura.

In particolare, in questa importante sentenza, il giudice ha ritenuto che, pur essendo la fornitura in questione non ancora soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui al d. lgs. 36/2023, l’utilizzo da parte della legge di gara del parametro del risultato esplicita e conferma, nello specifico procedimento per cui è causa, il carattere immanente al sistema della c.d. amministrazione di risultato. Va ricordato, sul punto, che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa, già prima dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 1 del citato d. lgs. n. 36 del 2023 con specifico riferimento alla disciplina dei contratti pubblici.

Il profilo causale del singolo provvedimento va così analizzato alla luce del collegamento che lo avvince alla complessa vicenda amministrativa, nell’ottica del risultato della stessa, tanto che autorevole dottrina ha in proposito proposto l’introduzione di “una nuova nozione, che può essere denominata operazione amministrativa, ad indicare l’insieme delle attività necessarie per conseguire un determinato risultato concreto”.

L’importanza del risultato nella disciplina dell’attività dell’amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione: al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all’entrata in vigore del richiamato d. lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili” [2].