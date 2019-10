La responsabilità di chi agisce in associazioni non riconosciute

Versione PDF del documento

La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.

Tale responsabilità non concerne un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione.

La responsabilità del soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa, è applicabile anche per i debiti di imposta, i quali però sorgono non su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto.

Sentenza n. 25650/2018 Cassazione Civile – Sezione 5

