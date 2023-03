Cessione del credito e crediti deteriorati: il punto di vista dell’avvocato Monica Mandico

Dopo un inquadramento normativo complessivo della materia della gestione dei crediti bancari inesigibili, l’evento formativo affronta le criticità e le opacità che emergono in merito alle operazioni di cessione dei crediti, alle modalità del recupero del credito, alla gestione degli stessi, per poi focalizzarsi, nell’ambito tecnico-processuale, sul profilo probatorio e sulle questioni, tanto dibattute in giurisprudenza, afferenti alle legittimazioni sulle cartolarizzazioni di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e/o inesigibile. In questo breve video, l’Avv. Monica Mandico espone il suo pensiero