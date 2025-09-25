Il settore legale vive una trasformazione epocale: l’Intelligenza Artificiale non è più una prospettiva futura, ma una realtà concreta che già oggi incide sull’organizzazione degli studi e degli uffici legali.
Nell’ebook “AI nel Settore Legale: 10 Casi di Successo Reali”, Claudio Gionti analizza esempi concreti di applicazione della GenAI in alcuni tra i più grandi studi legali e multinazionali del mondo:
- Allen & Overy e PwC Legal con Harvey AI;
- Dentons con la piattaforma Lupl;
- IDEXX Laboratories con Luminance;
- BT Plc con Deloitte;
- e molte altre esperienze documentate.
I risultati?
- Riduzione fino al 30% dei tempi di ricerca;
- Taglio dei costi operativi del 15%;
- Oltre 126.000 documenti processati in un solo giorno;
- Più accuratezza, più fiducia, più valore per il cliente
L’ebook (scaricabile in PDF nel box qui sotto) non si limita a raccontare i casi, ma offre anche dati concreti, metriche e modelli operativi: uno strumento utile per professionisti, avvocati e giuristi che vogliono comprendere davvero come l’AI stia cambiando la pratica legale
Per approfondire, vi invitiamo ad iscrivervi al Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.
Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.
Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.
Abbiamo pubblicato in materia il volume Intelligenza artificiale – Essere avvocati nell’era dell’AI generativa, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
