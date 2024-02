Accesso alla banca dati SDI (Sistema di indagine) da parte delle Forze dell’ordine

4. La struttura del reato ex art. 615-ter c.p. e la sua applicazione all’accesso al SDI



L’art. 615ter c.p. punisce chi si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero chi vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. È prioritario evidenziare come la norma disciplini un momento antecedente rispetto a quello trattato dall’art. 12 L. n. 121/81. In questo caso si tende a punire l’accesso illecito al sistema.

L’illecito accesso alla banca dati non si verifica soltanto quando vi si immetta un soggetto non autorizzato, ma anche quando il soggetto, pur debitamente munito di personali password e credenziali, vi abbia fatto accesso per ragioni non legate al proprio servizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato questa circostanza nella sentenza n. 4694 del 07/02/2012, chiarendo che “integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso“.

Nello specifico la sentenza ha trattato il caso di un maresciallo dei Carabinieri condannato per aver fatto uso del sistema informatico S.D.I., violando le direttive concernenti l’accesso, in quanto questo era stato effettuato fuori dal servizio e per verificare un nominativo per il quale non doveva svolgersi alcuna indagine. L’autorizzazione gli era stata peraltro rilasciata soltanto per ragioni “di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati”, con espresso divieto di stampare il risultato delle interrogazioni “se non nei casi di effettiva necessità e comunque previa autorizzazione da parte del comandante diretto”.

Ed in effetti la Cassazione muove il proprio ragionamento sul dato letterale dell’art. 615ter c.p. che punisce non solo chi si introduce abusivamente in un sistema informatico, ma anche chi vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto ad escluderlo. Quindi laddove l’agente permanga nel sistema per un tempo eccedente il necessario o per motivi estranei al proprio compito vìola la norma. I soggetti normalmente muniti di password trovano nel sistema di controllo ed autorizzazioni previsto dalla L. n. 121/81 e nel regolamento attuativo di cui al D.P.R. 3/05/1982, n. 378 le condizioni per l’utilizzo del sistema, condizioni da non travalicare per rimanere nell’ambito di liceità della condotta.

Nella sentenza delle Sezioni Unite del 2012 n. 4694 si precisa che l’art. 615ter c.p., nel configurare il reato di “accesso abusivo”, sanziona non solo la condotta del cosiddetto hacker o “pirata informatico”, cioè di quell’agente che, non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso (password), ma anche quella del soggetto abilitato all’accesso, e perciò titolare di un codice d’ingresso, che s’introduca nel sistema, violando però le regole oggettivamente impartitegli per utilizzarlo. In quest’ultima ipotesi, la trasgressione delle regole del sistema informatico è accostata alla violazione di domicilio, ove l’ingresso nell’altrui dimora è lecito solo se consentito da chi vi abita. Allo stesso modo, la permanenza in un sistema informatico, ove sono presenti dati personali, è lecita solo se consentita da chi ha il diritto di negare l’accesso, consenso che deve presumersi qualora l’accesso avvenga secondo le regole oggettive del sistema, perché la privacy della persona cede dinanzi all’esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, nel bilanciamento dei relativi interessi in gioco.

Tale principio è rinvenibile nella motivazione della sentenza delle SS.UU., ove si precisa che “in questi casi è proprio il titolo legittimante l’accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato: il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall’autorizzazione ricevuta”.

Ciò che in questa pronuncia viene specificato è che l’abusività dell’accesso si verifica in caso di violazione delle istruzioni e dei limiti oggettivi che sono stati dati all’operatore. Lo scopo che questi si è prefigurato nell’accedere ai dati non sarebbe invece rilevante ai fini dell’art. 615ter c.p.

La condotta del maresciallo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite è stata quindi ritenuta integrativa del reato di cui all’art 615ter c.p., perché egli aveva effettuato l’accesso fuori dal servizio, perché sul soggetto ricercato non doveva svolgersi alcuna indagine, e perché gli era stato espressamente vietato di stampare il risultato delle interrogazioni se non autorizzato dal comandante. L’agente aveva quindi perpetrato la propria condotta violando precise istruzioni oggettivamente conferitegli.

Le Sezioni Unite sono poi tornate a pronunciarsi in argomento, con la sentenza dell’08/09/2017 n. 41210, secondo la quale il delitto previsto dall’art. 615ter, secondo comma, n. 1, c.p. sussiste anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali, acceda o si mantenga nel sistema “per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita”.

Se nel 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano valutato come decisiva la violazione di regole oggettivamente esistenti e poste a presupposto dell’autorizzazione, nel 2017 la configurabilità del reato ex art 615ter c.p. viene estesa anche al caso in cui l’agente abbia fatto accesso al sistema – nei limiti della delega – ma per scopi soggettivi estranei a ragioni d’ufficio.

Il tratto caratterizzante della condotta preso in esame è evidenziato nella parte della motivazione ove la Cassazione espone che “viene, di conseguenza, sottoposta ora alle Sezioni Unite la valutazione del non infrequente caso del soggetto, in specie pubblico ufficiale o equiparato, che, abilitato e senza precisazione di limiti espressi alle possibilità di accesso e trattenimento nel sistema pubblico, acquisisca da questo notizie e dati, in violazione dei doveri insiti nello statuto del pubblico dipendente, nel complesso degli obblighi e dei doveri di lealtà a lui incombenti”.

Nello specifico era stato tratto a giudizio un cancelliere della Procura della Repubblica per aver fatto accesso a notizie relative ad un soggetto coinvolto in un procedimento in carico a un Pubblico Ministero diverso da quello presso cui il cancelliere prestava servizio. Nel caso le regole di accesso non risultavano violate perché, in base a diposizioni organizzative interne, i dati predetti erano resi accessibili per tutte le situazioni nelle quali i diretti titolari di cancelleria non potessero per un qualsiasi motivo accedervi.

La Cassazione ha quindi chiarito che l’illiceità della condotta si verifica anche quando l’accesso nel sistema sia avvenuto per ragioni soggettivamente estranee ai compiti d’ufficio. Quindi non solo quando siano state violate specifiche istruzioni oggettive, ma anche quando la ragione che ha determinato l’operatore ad accedere al sistema non sia aderente alle finalità perseguite dall’Ufficio pubblico per il quale egli presta servizio, ma ineriscano piuttosto a ragioni private e quindi soggettive.

Tale interpretazione è fondata sull’art. 1 della L. n. 241/90, in base al quale il pubblico dipendente è preposto a perseguire i fini determinati dalla legge, sicché l’accesso concessogli ad un sistema informatico deve essere esercitato per i soli fini d’ufficio e non per ragioni private, poiché in quest’ultimo caso si avrebbe uno “sviamento di potere”. Ed in effetti “il vizio di eccesso di potere per sviamento costituisce una effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l’atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico” (Cons. Stato, Sez. IV, 08/05/2023, n. 4597).

Nell’armonizzare i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 41210/2017 e 694/2012, può quindi dirsi che – ai sensi dell’art. 615ter c.p. – l’abusività dell’accesso si verifica in caso di violazione delle istruzioni e dei limiti oggettivi che sono stati dati all’operatore, nonché quando questi abbia interrogato il sistema per scopi propri e non d’ufficio. In merito a tale ultimo aspetto, d’altronde, il pubblico dipendente è autorizzato ad entrare nel detto sistema, non per interessi privati, bensì in ragione del proprio vincolo di immedesimazione organica con l’ente pubblico ex art. 28 Cost.; sicché, qualora gli scopi che hanno dato luogo al sistema informatico non trovino coincidenza con il fine perseguito dall’operatore, è ingiustificata la presenza di questi nella piattaforma, anche se l’operatore stesso abbia solo consultato i dati in essa contenuti.