Spesometro, niente più sanzioni e invio annuale

Spesometro: finalmente le nuove disposizioni. Ora l’invio diventa annuale e vengono fermate le sanzioni per i ritardi nella trasmissione dei documenti. Inoltre, è fatta la possibilità di inviare anche le cosiddette mini-fatture, vale a dire quelle di importo pari o inferiore a €.300,00.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, chiedeva da tempo una semplificazione dello spesometro, dopo tutte le problematiche dei mesi scorsi. La questione principale riguarda le sanzioni: non sarebbe giusto che le difficoltà legare al sistema di trasmissione e il caos nelle modalità di invio, debbano ricadere sui professionisti e sui contribuenti.

Era stato chiesto il passaggio ad un invio semestrale della fatture, ma pare che dal 2018 si prevederà un invio annuale, entro il secondo mese dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi, entro febbraio). Nulla cambia invece per la trasmissione delle liquidazioni Iva.

Per le detrazioni, invece, si chiede che venga ripristinato il vecchio regime. precisamente, si vorrebbe poter esercitare il diritto con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto, con le condizioni sussistenti a quel momento.

Tra gli emendamenti vi sarebbe quello che propone l’esclusione del ravvedimento operoso in relazione ai contribuenti a ridotto rischio fiscale, per i pagamenti tardivi legati alle dichiarazioni Iva, segnalati con lettere di irregolarità inviate durante l’anno. L’intento è quello di colpire i soggetti furbi; pertanto, i Senatori richiedono che vengano effettuate ricerche e indagini anche sui comportamenti passati di coloro i quali presentano un elevato margine di evasione.

Finalmente, dunque, quelle che erano proposte, stanno diventando norme.

