Social network, linciaggio digitale e responsabilità (vera)

La vicenda che nell’ultima settimana ha travolto sul social TikTok la creator ventenne Camilla De Pandis è un caso esemplare — non tanto per la condotta in sé (una leggerezza adolescenziale ripresa in un vlog), quanto per la reazione sistemica del pubblico, dei media e della macchina algoritmica che alimenta la visibilità.

È proprio questa dimensione sistemica che merita una riflessione giuridica, più che morale o sociologica, perché tocca i nodi centrali del diritto dell’informazione contemporaneo: responsabilità, proporzionalità, costruzione dell’identità digitale, dinamiche del danno reputazionale, rapporto tra espressione e violenza verbale, ruolo delle piattaforme.

Il punto di partenza è semplice:

una ventenne ha fatto una ragazzata. Internet ha costruito un rogo.

In mezzo c'è tutto ciò che interessa a noi giuristi.

1. Il fatto: una condotta banale, un’esposizione abnorme

Il comportamento contestato alla creator è noto, persino testate nazionali si sono scomodate a parlarne: durante un viaggio negli Stati Uniti, la ventenne “influencer” in un parco divertimenti di Orlando ha chiesto e ottenuto un pass salta coda senza pagarlo, sostenendo di avere male a un braccio e di avere una amica che soffriva la folla. È bene precisare che i pass salta coda sono a disposizione di chiunque, a pagamento, oppure gratuitamente in funzione di “disability pass” per i diversamente abili. Non paga della prodezza, la ragazza e i suoi amici se ne sono vantati in streaming su un vlog andato (ovviamente) virale su YouTube.

Sul piano empirico, è un caso di condotta inopportuna, certo, ma né complessa né tecnicamente sofisticata: parliamo di ciò che il diritto penale qualificherebbe, nel migliore dei casi, come condotta priva di offensività sostanziale.

Il nodo giuridicamente rilevante non è ciò che ha fatto, ma il fatto che lo abbia documentato, e soprattutto la reazione che la documentazione ha generato.

In altre parole, siamo davanti all'ennesimo episodio in cui l'oggetto di analisi non è la violazione comportamentale, bensì la dinamica di amplificazione che la piattaforma produce.

2. Proporzionalità: un valore giuridico prima che etico

Chi segue i casi di hate speech lo sa bene: la sproporzione è il marchio distintivo della violenza online.

Il diritto — costituzionale prima ancora che penale — si fonda su un principio cardine: alle azioni devono corrispondere reazioni proporzionate.



La vicenda De Pandis mette in scena l’esatto contrario: condotta minima,

esposizione massima,

reazione incontrollata. Il punto, da giurista, è capire perché.

La risposta non risiede nella morale pubblica, bensì nella struttura performativa degli algoritmi: la polarizzazione genera engagement, l’engagement genera visibilità, la visibilità genera ulteriore violenza.

Da qui discende il vero problema: il sistema non è neutrale. L’indignazione non è spontanea: è premiata, distribuita, scalata, monetizzata.

3. La responsabilità dei creator? Sì, ma è un concetto più complesso di quanto sembri

Si ripete spesso: “gli influencer devono essere responsabili perché li seguono in molti”.

Affermazione condivisibile nella forma, vaga nella sostanza. Sul piano strettamente giuridico, la responsabilità dei creator non è diversa da quella di qualunque altro soggetto che pubblichi contenuti: egli o ella risponde delle proprie condotte quando queste ultime violano norme, diritti o interessi altrui.

Ma c’è un equivoco da sciogliere: non esiste una responsabilità specifica derivante dal numero dei follower.

La legge non funziona per gradienti di notorietà.

Esiste, semmai: una responsabilità contrattuale verso i brand,

verso i brand, una responsabilità civile verso i soggetti lesi,

verso i soggetti lesi, una responsabilità penale in caso di reati,

in caso di reati, una responsabilità reputazionale — questa sì scalata dal pubblico e dagli algoritmi. Il punto centrale è un altro: il potere dei creator non è un potere propriamente loro. È un potere che concediamo noi.

La dimensione follower-based è un costrutto sociale, non giuridico. Lo stesso ecosistema che glorifica i fit check e i tutorial di make-up è quello che poi pretende maturità etica, profondità interiore, consapevolezza politica e prudenza comunicativa da soggetti di vent’anni.

Si crea così una tensione: chiediamo sofisticazione a chi premiamo per la semplicità.

È un paradosso strutturale, non individuale.

4. L’hate speech come reato (e come sintomo)

Ciò che invece interessa davvero il diritto è ciò che il pubblico ha fatto a seguito del video: insulti, auguri di morte, auguri di avere figli disabili.

Condotte che esulano totalmente dalla critica legittima e che ricadono nel perimetro della violenza verbale penalmente rilevante, come: minaccia (art. 612 c.p.),

diffamazione aggravata (art. 595 c.p.),

hate speech (direttive UE e giurisprudenza CEDU),

harassment continuato (profili civilistici). La sproporzione tra condotta originaria e punizione sociale è giuridicamente rilevante. L’ordinamento non accetta, e non ha mai accettato, il principio del linciaggio, perché sennò l’ordinamento stesso non servirebbe più a niente e tanto varrebbe ripristinare la legge del caro vecchio far west.

La reazione collettiva non si giustifica come “opinione”: diventa violenza. E qui emerge la questione più importante: nel 2025 la violenza non è solo un fatto individuale, ma architetturale.

Le piattaforme la rendono scalabile, replicabile, remunerativa. Se l’atto offensivo è un innesco, l’algoritmo è il carburante.



5. Il diritto alla tranquillità digitale: un concetto che sta emergendo

La vicenda De Pandis permette di riflettere su un concetto che sta emergendo in dottrina e che presto potrebbe assumere forma normativa: il diritto alla tranquillità digitale, nato come diritto all’oblio.

Non è un diritto “psicologico”, ma un diritto che nasce dall’applicazione analogica e sistemica di: art. 2 Cost. (tutela della persona),

art. 8 CEDU (vita privata),

diritto all’onore e alla reputazione,

tutela dai trattamenti lesivi di dati personali,

norme su hate speech e violenza online,

il GDPR (sì, sempre lui). La domanda giuridica è: quanto può essere tollerata — o considerata fisiologica — la violenza pubblica verso una persona che non ha commesso alcuna offesa grave contro un interesse collettivo?

La risposta non è ancora normata, ma è chiaramente: molto meno di quanto oggi accettiamo.

6. I creator non hanno potere: lo ricevono. E il pubblico non è innocente

Qui arriviamo al nodo concettuale più interessante. L’opinione pubblica invoca responsabilità dai creator come se fossero autorità morali.

Ma la verità è che: sono seguiti perché piacciono,

piacciono perché intrattengono,

intrattengono perché il pubblico vuole intrattenimento,

e l’intrattenimento, spesso, è banale. Pretendere poi da quella stessa persona un comportamento misurato, adulto, ponderato e “responsabile” è un paradosso giuridico e antropologico.

Il linguaggio con cui vengono giudicati i creator è mutuato dal diritto — “devono rendere conto”, “devono rispondere”, “devono capire il ruolo che hanno”, ecc. — ma applicato senza i criteri che il diritto impone: contesto, dolo, colpa, proporzione, offensività.

La responsabilità oggettiva non esiste nel diritto penale. Su internet sì.

E questo è un problema.

7. Il vero consiglio giuridico alla protagonista

In un ecosistema in cui la sproporzione è la regola, il miglior consiglio che si possa dare a una ventenne che vive (e monetizza) la propria presenza online è sorprendentemente semplice:

Privacy first. Sempre.

Non perché “sia illegale” documentare la propria vita, ma perché il principio di minimizzazione non è solo un cardine del GDPR: è un meccanismo di autodifesa.

La vita reale tollera le ragazzate. Internet no.

E ciò che non si filma non può essere monetizzato, certo, ma non può nemmeno essere usato come benzina per un incendio reputazionale.

Nell’ecosistema digitale contemporaneo, la privacy non è un tema solo tecnico. È una forma di prudenza, presidio di sopravvivenza, limite alla violenza dell’attenzione.