Mutuo condizionato e il relativo oggetto contrattuale

Mutuo condizionato

Versione PDF del documento

Per quanto riguarda il contratto di mutuo c.d. condizionato, nel quale la somma mutuata è impiegata non già per concedere liquidità al mutuatario per le finalità indicate in contratto, bensì per costituire un’ ipoteca a garanzia di una pregressa esposizione del mutuatario verso la banca, e così trasformare il pregresso debito da chirografario a privilegiato, si osserva innanzi tutto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non essendo previsto quale requisito per la sua validità che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l’istituto mutuante è tenuto a controllare l’utilizzazione che viene fatta di detta somma, risultando piuttosto il contratto in questione connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria (Cass., n. 4792/2012; n. 9511/2007; n.317/2001).

L’inquadramento della Suprema Corte

Qualora il mutuo fondiario sia erogato in favore di chi sia già debitore verso la stessa banca ad altro titolo ed interamente destinato all’estinzione del debito scaduto chirografario, la Suprema Corte ha puntualizzato che “..in tale prassi negoziale, la nuova concessione di credito, oltre che voluta, è effettivamente realizzata e il finanziato utilizza il ricavato per pagare i vecchi debiti. Ne consegue che si è sicuramente fuori dal campo della simulazione perché, in assenza di un finanziamento di scopo, il beneficiario non aveva alcun vincolo di destinazione della somma accordata. Invero, proprio la circostanza che il netto ricavo del mutuo sia stato destinato ad estinguere un altro debito dimostra che l’importo è stato effettivamente erogato dal mutuante e che esso, sia pure per breve lasso di tempo, è entrato nella disponibilità del mutuatario” (così Cass., n. 23669/2006).

La revocatoria fallimentare

La fattispecie, che si riscontra frequentemente in ambito fallimentare, determina eventualmente la astratta revocabilità dell’operazione ex art. 67 l.f. (la cui legittimazione spetta esclusivamente al curatore fallimentare) o anche ai sensi dell’art. 2901 e ss. c.c.

Conseguentemente, quanto la somma oggetto di mutuo sia entrata nella disponibilità del debitore, anche se per breve tempo per poi essere immediatamente destinata al pagamento di passività preesistenti, il contratto non può considerarsi affetto da nullità o invalidità.

Volume consigliato



Guida al contenzioso bancario Michele M. Cruciano, 2017, Maggioli Editore 2017, Il volume tratta una materia complessa ed ha l’obiettivo di far comprendere meglio – soprattutto agli imprenditori ed ai professionisti che li assistono – il rapporto con le banche, grazie a chiare indicazioni teoriche e pratiche. La trattazione guida il lettore con chiarezza...



© RIPRODUZIONE RISERVATA