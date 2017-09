Magistratura 2018: le tracce

E’ stato pubblicato lo scorso 5 settembre il nuovo bando per il concorso in magistratura che si terrà nei primi mesi del 2018.

Le domande possono essere presentate entro il prossimo 5 ottobre, mediante la procedura telematica predisposta dal Ministero.

La successiva data da ricordare è il 12 dicembre, giorno in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il calendario delle prove scritte, che si ricorda consisteranno nella redazione di tre temi, in materia di diritto civile, penale e amministrativo.

Le prove scritte

I concorsisti del concorso in magistratura 2018 non sanno quale delle materie dovranno affrontare per prima: come le tracce, anche le materie stesse sono sorteggiate direttamente in sede di prova.

Da qualche anno, successivamente alla seconda prova, è stato introdotto un giorno di pausa, durante il quale gli aspiranti magistrati dovranno mantenere comunque la concentrazione.

Le prove si svolgeranno presso la fiera di Roma (zona Eur), che da anni accoglie migliaia di iscritti, suddivisi in quattro padiglioni diversi, ai quali si accede dopo plurimi controlli.

Le tracce possibili per il 2018

Inizia già il toto tracce per magistratura 2018, anche perché quest’anno i tempi sono più stretti rispetto al solito. Quali saranno gli argomenti papabili? Le tracce degli ultimi concorsi avevano lasciato perplessi: dalla proprietà temporanea alle sanzioni dell’Antistrust, passando per gli strumenti finanziari. Al concorso che si è svolto lo scorso luglio, tracce con più ampio respiro. Che sia cambiata la tendenza?

