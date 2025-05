La responsabilità oggettiva – Scheda di diritto

3. Le principali ipotesi nel codice civile



a) Danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.)

Chi ha la custodia di una cosa è responsabile del danno da essa cagionato, salvo che provi il caso fortuito. Non è richiesta la colpa del custode: basta il rapporto di custodia e la dimostrazione del nesso causale tra cosa e danno. La prova liberatoria è data dal caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile, esterno alla cosa).



b) Danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.)

Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni da esso cagionati, anche se l’animale è fuggito o smarrito, salvo il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità fondata sul rischio insito nella custodia dell’animale.



c) Danno da rovina di edificio (art. 2053 c.c.)

Il proprietario di un edificio è responsabile del danno derivante dalla sua rovina, totale o parziale, se questa dipende da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione. In questo caso la responsabilità è oggettiva, ma solo se si dimostra il vizio o difetto.



d) Responsabilità del produttore (art. 114 ss. Codice del Consumo)

Il produttore è responsabile per i danni causati da difetti del prodotto, anche in assenza di colpa. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale. Il produttore può liberarsi provando, ad esempio, che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto.



e) Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)

Chi esercita un’attività pericolosa per sua natura o per i mezzi usati è tenuto al risarcimento dei danni se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. È una forma di responsabilità oggettiva attenuata da una possibile prova liberatoria.