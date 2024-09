Intelligenza Artificiale e diritto: il nuovo ruolo del giurista secondo il Regolamento AI 2024

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) sta trasformando profondamente la nostra società, ponendo sfide significative tanto a livello tecnologico quanto a livello giuridico. Con la sempre maggiore integrazione di sistemi IA nella quotidianità e nei processi decisionali, emerge con forza la necessità di aggiornare e adattare i sistemi normativi esistenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e assicurare un uso sicuro e responsabile di tali tecnologie. Il volume “Ai Act

Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. UE 1689/2024″ curato da Giuseppe Cassano ed Enzo Maria Tripodi si propone di rispondere proprio a queste sfide, offrendo ai professionisti del diritto un quadro completo e aggiornato delle nuove responsabilità giuridiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

1. Il cuore della normativa: il Regolamento n. 1689/2024

Il legislatore europeo è intervenuto per disciplinare l’IA con il Regolamento n. 1689/2024, meglio noto come AI Act. Questo documento normativo mira a creare un mercato unico per l’Intelligenza Artificiale nell’Unione Europea, basato su tre direttrici principali: aumentare la fiducia nell’IA, ridurre i rischi associati al suo uso e promuovere l’innovazione. Il volume analizza in dettaglio ogni aspetto di questa legislazione, con un focus particolare sulla compliance per i sistemi ad alto rischio, il ruolo delle autorità competenti, l’applicazione dell’approccio basato sul rischio, e le pratiche vietate. Questi temi sono trattati in maniera organica e approfondita, per consentire ai professionisti di comprendere come adeguarsi a queste nuove disposizioni.

2. Il ruolo del giurista nell’era dell’Intelligenza Artificiale

In un contesto così ampio e in continua evoluzione, il volume pone una domanda fondamentale: quale sarà il ruolo del giurista nel garantire che l’IA rispetti i diritti individuali e collettivi? Gli autori offrono ai lettori un’analisi accurata dello stato dell’arte sia tecnico che giuridico, includendo riflessioni sulle implicazioni etiche e normative dell’IA. Oltre alla governance dei dati e alla gestione dei rischi, il testo si concentra su questioni cruciali come la proprietà intellettuale e la tutela della privacy, particolarmente in relazione al GDPR. Gli avvocati, i consulenti legali e tutti i professionisti coinvolti in ambiti legati alla tecnologia troveranno nel volume una guida pratica ed esaustiva per orientarsi tra le nuove regole e le sfide legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

3. Perché leggere questo volume

L’opera di Cassano e Tripodi si distingue per il suo taglio pratico e completo, rappresentando una risorsa indispensabile per chiunque voglia approfondire l’argomento e operare nel rispetto delle nuove norme europee. Con un linguaggio chiaro e accessibile, gli autori spiegano concetti complessi come le tecniche di identificazione biometrica remota, le pratiche vietate in ambito IA e il rapporto tra AI Act e GDPR. Il volume fornisce inoltre un quadro normativo su come le imprese, i fornitori e gli utenti debbano adeguarsi ai nuovi obblighi, con un occhio di riguardo per la compliance e l’innovazione.

Con l’IA che continua a rivoluzionare tutti i settori, dall’industria al diritto, questa lettura è fondamentale per coloro che vogliono prepararsi al futuro e garantire che l’uso dell’intelligenza artificiale si allinei ai principi etici e legali.