Arbitrato tra Stati: risoluzione controversie della Comunità internazionale

L’arbitrato tra Stati, mentre si presenta come uno strumento residuale di risoluzione delle controversie nel diritto interno, si rivela l’unico mezzo del quale si serve la Comunità Internazionale, denotando un difetto nel carattere di accertamento vincolante del diritto.

1. Le origini

L’arbitrato tra Stati ha subito una notevole evoluzione nel tempo e si basa sulla regola fondamentale secondo la quale il giudice arbitro non può giudicare se la sua giurisdizione non è stata preventivamente accettata dagli Stati parti di una controversia.

La vita evolutiva di questo istituto è caratterizzata da due fasi prendendo le mosse dalla nascita dell’arbitrato isolato (1800).

Attraverso questo istituto le parti di una controversia sceglievano di comune accordo un giudice, di solito un Capo di Stato, al quale assegnare la giurisdizione e si vincolavano a seguire un piccolo fascio di norme procedurali e di accettare la sentenza una volta pronunciata.

Verso la metà del secolo scorso, la figura dell’arbitrato ha subito una decisiva spinta verso l’evoluzione con la nascita della clausola compromissoria e del trattato generale di arbitrato. Queste due figure, che si completeranno nella seconda fase, erano autentici accordi con i quali gli Stati facevano sorgere un corrispettivo obbligo de contrahendo.

La clausola compromissoria, stipulata in una convenzione, faceva sorgere l’obbligo in capo agli Stati contraenti di stipulare il compromesso arbitrale, in modo da potere ricorrere all’arbitrato per le controversie relative alla convenzione.

Simile funzione aveva il trattato generale, con la differenza di comprendere anche quelle controversie esterne alla convenzione, ma sempre relative ai rapporti tra gli Stati contraenti.

Nello stesso periodo, si assiste alla nascita del primo Tribunale Internazionale istituzionalizzato, la Corte permanente di arbitrato, dotata di una lista di giudici arbitri tra i quali gli Stati possono scegliere, e di scarne regole procedurali.

Nella seconda fase dell’evoluzione si assiste al completamento delle figure della clausola compromissoria e del trattato generale che arrivano a non creare esclusivamente un obbligo de contrahendo rispetto al compromesso arbitrale, ma la possibilità di ricorrere direttamente al Tribunale e anche con citazione unilaterale.

Questa fase è segnata dalla nascita della Corte Internazionale di Giustizia, in vece della più vecchia Corte Permanente di Giustizia sorta con la Società delle Nazioni.

La C.I.G prende vita nel 1945 come organo dell’ONU, vanta regole procedurali decisamente complesse e un sistema altamente istituzionalizzato di risoluzione delle controversie.

2. I principali Tribunali Internazionali

2.1 Corte internazionale di giustizia

La Corte internazionale di giustizia (abbr. CIG), ha sede all’Aja e funziona in base ad uno statuto annesso alla Carta ONU.

Ha un forte grado di istituzionalizzazione, si tratta di un corpo permanente di 15 giudici, eletti dall’Assemblea delle Nazioni Unite e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica in base a precise e complesse regole procedurali inderogabili dalle parti.

La CIG può decidere le controversie non esclusivamente secondo diritto, ma su richiesta specifica anche ex aequo et bono, oppure secondo equità.

Oltre alla giurisdizione in materia contenziosa, la Corte svolge anche una funzione consultiva.

In base all’articolo 96 della Carta ONU fornisce pareri su qualsiasi questione giuridica su richiesta degli altri organi su espressa autorizzazione della stessa Assemblea.

Questi pareri non sono vincolanti ma lo possono diventare se, con una convenzione o altro atto vincolanti ci si impegni a rispettarli.



2.2. Corte di Giustizia UE

Competenze sui generis ha la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede a Lussemburgo.

La Corte esercita 3 importanti funzioni:

-Controllo del rispetto del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’ambito degli Stati membri.

-Controllo di legittimità degli atti (regolamenti, direttive, decisioni) emanati dagli organi comunitari.

-Competenza sulle questioni pregiudiziali, ovvero quelle situazioni in cui innanzi ad un giudice di uno Stato membro viene sollevato un dubbio circa la corretta interpretazione del Trattato CE. In tal caso il giudice interno avrà il potere/dovere di sospendere il giudizio, adire la Corte che una volta pronunciatasi renderà applicabile la sua sentenza al caso di specie e creerà di conseguenza un precedente.



2.3 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Con sede a Strasburgo, quest’organo giudiziario veglia sul rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata a Roma nel 1980 su proposta del Consiglio d’Europa.

La Corte può essere adita unilateralmente e anche direttamente dagli individui.

La sua struttura presenta 45 giudici (nel numero degli Stati contraenti la Convenzione) scelti tra i giureconsulti di più alta competenza divisi in Comitati composti da 3 giudici e una Camera composta da 7 giudici.

Una Grande Camera di più giudici può essere chiamata eccezionalmente a pronunciarsi su richiesta di una Camera, oppure come una sorta di Istanza d’Appello contro la sentenza di una Camera.

In questo caso però, un collegio di 5 giudici deciderà preventivamente se l’appello è proponibile.

3. La Corte permanente di arbitrato

La Corte permanente di arbitrato è stata istituita nel 1899 con la Convenzione dell’Aia, ha lo scopo di promuovere l’utilizzo di metodi pacifici per la risoluzione di controversie.

La CPA ha sede all’Aja, e consta di un Ufficio internazionale di cancelleria, un Consiglio di amministrazione permanente (composto dagli agenti diplomatici dei paesi membri), un elenco di arbitri e un regolamento di procedura (di natura suppletiva, in quanto una diversa procedura può essere stabilita dalle parti).

Come avviene per la Corte Internazionale di Giustizia, l’arbitrato ha base consensuale, vale a dire, ci dovrà essere un’esplicita manifestazione di volontà di attribuire la competenza di giudicare alla corte.

La CPA ha perso gran parte del suo prestigio in seguito all’istituzione della CIG, ma ha l’importante compito di proporre alla stessa la lista dei giudici per la CIG che verranno eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Offre il suo supporto anche per la soluzione di Arbitrati Internazionali.

