Privacy: il concetto giuridico e lo sviluppo di una tutela

1. Le origini e l’evoluzione



Il concetto si sviluppa sin dell’Antica Grecia, quando, in una serie di trattati filosofici si inizia a parlare di senso di riservatezza.

Aristotele, nella sua Politica, distingue tra Polis, sfera pubblica dell’individuo, legata alle attività cittadine, e Oikos, sfera privata, associata alla vita domestica.

Viene così stabilito l’ambito personale, distinto da pubblico e politico.

Per gli antichi greci il coinvolgimento da parte degli uomini nella vita pubblica era di fondamentale importanza, parallelamente, però, riconoscevano al singolo la necessità di una sfera propria e riservata, da intendersi come luogo nel quale occuparsi dei propri bisogni.

L’affermarsi di città – stato significa per l’uomo ricevere una personale vita attiva, marcando il discrimine tra quello che è proprio contro quello che è comune.

La vita privata è rispettata perché considerata elemento necessario a fare scaturire uno stimolo d’interesse cittadino.

Ogni uomo che ha proprietà nella città dovrà essere interessato al suo corretto funzionamento.

Durante l’età feudale si espande l’ideale di libertà personale e, successivamente, grazie allo Stato assoluto, quello che separa privato e pubblico viene delineato al punto da originare la sfera del privato.

Riforme religiose e diffusione dell’alfabetizzazione sono tra gli elementi che condizionano fortemente la società occidentale del XVI e XVII secolo.

Questi elementi portano proprio a un mutamento della mentalità sociale, diffondendo un altro costume di appartenenza.

La connotazione odierna di privacy, però, si afferma proprio a seguito della caduta del feudalesimo.

XVIII e XIX secolo rappresenterebbero un’era prolifica per il diritto.

In ottica europea si ha una prima formazione del concetto di privato tra XVIII e XIX secolo.

In Germania origina la discussione su una serie di possibilità individuali originanti dal diritto naturale, elemento di condizionamento della filosofia giuridica tedesca.

Nel 1954 una sentenza del Bundesgerichtshof determina, per la prima volta, un basilare diritto alla personalità.

La discussione di origine germanica si estese per il continente, sino a quando in Francia, si arriva alla legittimazione dei diritti della personalità.

Parallelamente, nel Bel Paese, il concetto viene portato avanti da Adolfo Ravà, docente di Filosofia del diritto.

I punti sollevati da Ravà, anche se paralleli al pensiero tedesco, hanno origine indipendente. Analizzando il Tractatus de potestate in seipsum di Baldassarre Gomez de Amescua, giurista spagnolo del XVI secolo, ne coniuga un diritto sulla propria persona, che esclude una lunga serie di elementi per noi legati, come diritto d’autore, sul nome, sul marchio.

Successivamente sempre Ravà determinerà per analogia legis il diritto alla riservatezza.

I primi casi di violazione si presentano tra gli anni ’50 e ’60.

Caso particolarmente significativo è la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1963.

Il settimanale italiano “Tempo” ottenne attenzione popolare diffondendo una serie di particolari relativi alla vita intima di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini.

A seguito della constatazione ne scaturì una denuncia da parte della sorella minore della Petacci, Miria di San Servolo.

Nel 1975 anche il Supremo Collegio Italiano si adeguò alle controparti europee affermando l’esistenza di un diritto alla riservatezza, e scaturì a seguito di controversie con Soraya Esfandiari che fu fotografata, nelle proprie mura domestiche, in atteggiamenti intimi con un uomo.

In Italia, consecutivamente alla 95/46/CE si ha l’istituzione di una figura di garante per la protezione dei dati personali.

Seguì l’emanazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il quale introdusse nell’ordinamento italiano un autonomo diritto alla protezione dei dati personali, indipendente rispetto alla tutela della sfera intima dell’individuo.

L’estensione europea di questa visione entra in vigore a dicembre 2000, con l’articolo 8, comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza, che fa esplicito richiamo al diritto alla protezione dei dati personali.

Nel 2016 esce il Regolamento sulla protezione dei dati che sostituisce la vecchia direttiva, la sua attuazione è avvenuta a distanza di due anni, a partire dal 25 maggio 2018.

È composto da 99 articoli e 173 considerando, con esclusivo valore interpretativo.

Siccome si tratta di un regolamento, non necessita di recepimento da parte degli Stati dell’Unione ed è attuato allo stesso modo negli Stati dell’Unione senza margini di libertà nell’sdattamento, tranne per le parti per le quali si prevede espressamente delle possibilità di deroga.



Potrebbero interessarti anche: