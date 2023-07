La palpata breve non è reato: il caso del bidello di Roma

1. Il reato di violenza sessuale



La violenza sessuale è un reato commesso da chi utilizza in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà.

A volte si definisce violenza carnale, o stupro, la parola stupro viene anche definita da alcune fonti come un generico atto sessuale imposto con la forza o la violenza.

La violenza sessuale è considerata un grave crimine dalla Corte Penale Internazionale e viene ufficialmente condannata dalle legislazioni nazionali dei Paesi facenti parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quando la violenza viene usata durante i conflitti come mezzo per sottomettere e umiliare la popolazione dei territori occupati è considerata un crimine di guerra come definito dalla Quarta Convenzione di Ginevra nel 1949 e in seguito integrato ed esteso ai conflitti interni, soprattutto per in relazione “agli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore”.

La Relazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale che tratta il tema definisce la violenza sessuale (o stupro) come invasione:

L’autore invade il corpo di una persona con condotta risultante nella penetrazione, anche di ridotta entità, di ogni parte del corpo della vittima o dell’autore con un organo sessuale, o dell’apertura anale o genitale della vittima con ogni oggetto o ogni altra parte del corpo e l’invasione è eseguita con la forza, o con minaccia della forza o della coercizione, come quella causata dalla paura della violenza, della costrizione, della prigionia, dell’oppressione psicologica o dell’abuso di potere, contro le persone stesse o altre, o prendendo vantaggio di un ambiente coercitivo o contro persone incapaci di dare un genuino consenso.

Il concetto di invasione così espresso è ampio, ed è neutro rispetto al sesso.



