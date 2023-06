Nozze civili in un Comune diverso da quello di residenza

Gli sposi di solito decidono di celebrare le nozze nel Comune dove entrambi hanno la residenza, però la legge non vieta che si possa scegliere un Comune diverso o un altro luogo, edificio o villa, situato in un’altra Regione.

Per sposarsi in un Comune diverso si deve procedere con largo anticipo e chiedere all’ufficio comunale di residenza il nulla osta a celebrare il rito civile altrove.

In genere è lo stesso ufficio che provvede a inoltrare l’autorizzazione e i dati dei richiedenti all’altro Comune, altrimenti lo dovranno fare gli sposi (di solito attraverso e mail o fax).

Se si desidera sposare in un Comune che non è quello nel quale si ha la residenza, nella casa comunale o in un altro luogo al chiuso o all’aperto, si devono seguire determinati passaggi e sono necessari determinati documenti.

1. Come fare per sposarsi in un Comune diverso da quello di residenza

Per potere celebrare le nozze con rito civile in un Comune diverso a quel dive si ha la residenza si deve seguire un preciso iter.

Ci si deve recare presso il Comune di residenza e chiedere il nulla osta, chenella maggior parte dei casi viene inviato dallo stesso ufficio al Comune nel quale si desidera celebrare il matrimonio. Insieme all’autorizzazione il Comune invia anche la documentazione relativa alle pubblicazioni.

Se la location non è la casa comunale ma un altro luogo (come una villa, un giardino o altro) si deve prima verificare sul sito del Comune se questo rientra negli spazi autorizzati ai matrimoni.

2. I documenti necessari

Un aspetto di importanza fondamentale da considerare se si dovesse decidere di scegliere il rituale civile.

Con la legge Bassanini, la procedura è notevolmente più snella e le formalità preliminari al matrimonio civile possono essere intraprese circa due mesi prima della data stabilita per il Grande Giorno.

Di seguito la procedura burocratica per sposarsi in comune in Italia

La richiesta di pubblicazione è presentata all’Ufficiale di Stato Civile di uno dei due comuni di residenza dei futuri coniugi.

Possono presentare la stessa esclusivamente gli sposi oppure una persona munita di procura speciale.

I futuri sposi devono dichiarare:

nome, cognome, luogo e data nascita, residenza e cittadinanza. Libertà di stato, assenza di impedimenti di parentela o affinità.

Assenza di interdizione mentale e di non avere una condanna.

Una volta che vengono fatte le dichiarazioni, l’ufficiale redige il processo verbale, che ha sostituito il vecchio registro delle pubblicazioni.

E’ necessario verificare che i dati siano esatti, per poi sottoscrive il documento insieme agli sposi.

Per la pubblicazione del matrimonio ci si deve presentare con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso nel quale i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure di un importo pari al doppio, se uno di loro sia residente in un altro comune.

A quel punto, l’ufficiale espone l’atto di pubblicazione (adesso ci sono anche le pubblicazioni) per 8 giorni interi, poi rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione.

Se uno dei due sposi abita in un altro comune, si deve chiedere anche la pubblicazione nell’altro comune, che deve affiggere le pubblicazioni sempre per 8 giorni.

Se si sceglie per l’unico rito civile il matrimonio può essere celebrato dopo 4 giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Il matrimonio civile si può svolgere in un terzo comune, diverso da quello dove sono state affisse le pubblicazioni.

In questo caso la documentazione dovrà essere trasmessa nel comune che è stato scelto per la celebrazione civile.

4. Dove può essere celebrato il matrimonio civile

Il matrimonio si svolge nelle sale comunali o in una location che appartiene al comune.

Unica eccezione è l’infermità oppure un altro impedimento che va giustificato prima da uno da entrambi gli sposi.

Sempre sulla scelta della location, qualcuno consiglia di considerare quelle che abbiano uno spazio adibito a questo scopo, e riconosciuto legalmente.

Questo costituisce una grande comodità, visto che una location che faccia anche da casa comunale permette agli sposi e soprattutto ai loro ospiti di trovarsi sia nel luogo della cerimonia sia in quella del ricevimento.

Di solito la comodità della location scelta per il matrimonio è al centro delle aspettative che ogni invitato ha quando prende parte a dei festeggiamenti nuziali.

Che il matrimonio civile venga celebrato nella piccola stanza del Municipio o in una location preposta al rito, si deve ricordare che per avere valore legale deve essere definita “casa comunale” l’importante è che non rivesta un ruolo marginale ma che sia considerata come lo è quella “religiosa”.

5. Chi può celebrare un matrimonio civile

Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.

In relazione alla richiesta di avere come celebrante un familiare o un amico, è necessario che lo stesso sia maggiorenne e che non abbia perso i diritti civili, in quanto eleggibile come consigliere comunale.

L’unico limite imposto dalla legge è quello delle parentele verticali, nonni, genitori o figli.

Se si sceglie un fratello o un cugino va bene.

Il celebrante, in presenza di due testimoni, legge gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, riceve la volontà degli sposi di volersi prendere in marito e moglie e li dichiara uniti in matrimonio.

Il rito civile è un po’ più essenziale rispetto a quello religioso, per questo una è necessaria una personalizzazione.

A parte la celebrazione vera e propria dal valore civile esiste la possibilità di concedere ad alcuni amici o parenti di leggere o recitare un pensiero dedicato agli sposi, facendo in modo che siano il più possibile personali.

Si deve concordate con il celebrante la scaletta della cerimonia, definire insieme una posizione specifica per i lettori che sia visibile a chiunque e, se possibile, richiedere l’aiuto di un microfono, meno invasivo possibile, perché con l’emozione le voci risultano spesso molto flebili.

Si deve preparare un cartoncino scritto bene con la scaletta e i nomi dei lettori in ordine di apparizione.

6. L’atto di matrimonio e il regime patrimoniale

In relazione ai testimoni di nozze, il numero legale è di due, uno ognuno, ma spesso gli sposi ne scelgono di più, anche se esclusivamente uno potrà firmare.

L’atto di matrimonio viene compilato subito dopo la celebrazione e contiene le generalità degli sposi e dei testimoni, la data dell’eseguita pubblicazione, il luogo della celebrazione e la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che li unisce in matrimonio.

I coniugi possono scegliere tra due regimi patrimoniali:

la comunione dei beni e la separazione dei beni.

Il regime di comunione è quello che viene adottato automaticamente, se non esiste una diversa manifestazione di volontà dei coniugi.

La separazione dei beni deve essere espressamente richiesta dai coniugi e prevede che ognuno di loro resti titolare esclusivo di quello che acquisterà dopo il matrimonio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.

