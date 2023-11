Monitoraggio Nazionale: diminuzione pendenze civili e penali

1. In che cosa consiste il monitoraggio trimestrale



Il monitoraggio effettuato ogni tre mesi fornisce le relative informazioni in ambito nazionale sull’andamento dei procedimenti pendenti civili, dei procedimenti pendenti penali e dell’arretrato civile.

Le statistiche sulle pendenze evidenziano la quantità dei procedimenti aperti alla fine del periodo, quelle sull’arretrato danno rilevanza ai procedimenti che, alla relativa data, non sono stati risolti entro i termini di durata ragionevole che la legge prevede, che sono tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione.