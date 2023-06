Licenziamento illegittimo: art.18 statuto dei lavoratori

3. I pareri contrari



La reintegrazione non dovrebbe essere legittima per cause in pendenza di giudizio, ammettendo l’articolo 612 del codice di procedura civile l’esecuzione forzata degli obblighi di fare esclusivamente in relazione a una sentenza di condanna per obblighi di fare o di non fare (o a un provvedimento del quale all’articolo 669 duodecies c.p.c.).

In secondo luogo, l’esecuzione forzata è ammessa solo per obblighi di fare fungibili (art. 2131 c.c.), dove la reintegrazione nel posto di lavoro richiederebbe inevitabilmente la partecipazione attiva del datore.

Il primo parere contrario è relativo al principio del diritto romano del nemo ad factum precise cogi potest, presente all’articolo 2931 del codice civile sull’esecuzione forzata degli obblighi di fare per il quale l’avente diritto può richiedere l’esecuzione forzata avvenga a spese dell’obbligato.

Questa norma vale esclusivamente per gli obblighi di fare fungibili, eseguibili da persona diversa dal debitore il quale unico onere consisterà nel pagamento delle spese dell’esecuzione forzata, mentre dovrebbe essere incontestabile l’incoercibilità diretta degli obblighi infungibili di fare, per infungibilità sia di diritto sia di fatto, maggiormente con il comportamento surrogatorio di un terzo.

Non si ritiene ammissibile né la scomposizione dell’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro in una serie di modalità attuative che siano obbligazioni fungibili, non richiedenti atti del datore di lavoro perché diventerebbero lesivi del suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare nell’azienda, né la nomina giudiziale di un commissario ad acta, del quale all’articolo 612 del codice di procedura civile.

Secondo questa interpretazione, il dominio della polizia giudiziaria, dopo le sentenze definitive di condanna, e l’oggetto possibile di esecuzione forzata di fare esclusivamente o principalmente i provvedimenti pignoratizi a tutela dei diritti di credito, che di sicuro sono obbligazioni fungibili di fare, le quali non richiedono la collaborazione fattiva del debitore, mentre resterebbero senza tutela giurisdizionale una vasta categoria di diritti soggettivi più importanti di quelli di credito, e garantiti dalla Costituzione.

Se il codice civile limita l’esecuzione forzata agli obblighi di fare fungibili, non esclude affatto sanzioni di carattere penale a carico delle parti inadempienti davanti a una sentenza di condanna definitiva.

Diversamente, se in presenza di una sentenza definitiva di condanna, l’inadempiente non può subire né un’esecuzione forzata della stessa perché obbligo di fare infungibile richiedente la sua partecipazione attiva, né sanzioni di carattere penale e pecuniario ulteriori rispetto alle obbligazioni economiche alternative alla condanna perché l’inadempimento reca vilipendio alla Corte e danno di immagine ed esistenziale al creditore, vengono meno la basi dello stato di diritto, vale a dire la natura imperativa e coattiva del diritto e l’effettività della tutela giurisdizionale, nonché la credibilità dell’istituzione magistratura.

Si incoraggia una risoluzione bonaria, transattiva ed extragiudiziale delle controversie, che distoglie dal giudice naturale precostituito per legge, essendo l’accordo economico l’ultimo epilogo davanti al comportamento inadempiente della parte che soccombe in giudizio.

Limitando l’esecuzione forzata agli obblighi di fare fungibili con la contestuale inapplicabilità di sanzioni penali per i comportamenti inadempienti oppure ostativi verso l’esecuzione dell’ordine giudiziale, la norma cadrebbe in contraddizione con il principio per il quale i diritti soggettivi non possono essere oggetto di rinunce o transazioni, obbligando il codice civile il lavoratore licenziato ingiustamente, specialmente nei casi di licenziamento discriminatorio o di rappresaglia, all’accontentarsi di un risarcimento in denaro, in presenza di un datore inadempiente a un ordine di reintegrazione.