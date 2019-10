La natura giuridica del condominio

Versione PDF del documento

Cos’è il condominio e quando nasce. Ipotesi di definizioni secondo la dottrina e la giurisprudenza.

Cos’è il condominio e quando nasce?

La disciplina del condominio si basa sulla proprietà esclusiva ex art.832 e ss. c.c. e sulle parti comuni ai sensi degli artt. 1117-1139 per espresso rimando dell’art.1139 c.c. .

L’istituto del condominio si presenta da un lato come il diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari dell’edificio e dall’altro come una comunione necessaria di alcune parti, strumentali, all’uso e al godimento delle prime.

Il regime condominiale si instaura nel momento in cui un fabbricato viene ripartito in più unità immobiliari “assegnate, in via esclusiva, a soggetti differenti[1]”, mantenendosi la proprietà comune sulle parti e sui servizi necessari al godimento delle proprietà esclusive: decisivo ai fini dell’applicazione delle norme dettate in materia di condominio non è quindi il numero dei titolari di dette proprietà, ma la relazione di accessorietà tra beni comuni e beni oggetto di proprietà esclusiva”, ossia la situazione in cui i diversi piani o porzione di piani sono, in generale, in rapporto con le parti in comune a tutti i condomini[2]”.

Ma al di là di tali parti, l’autonomia del diritto di ciascun condomino si ricompone, poiché egli vanta “non una quota ideale come nella comunione, ma una quota reale[3]”, secondo cui le cose comuni hanno un carattere di accessorietà[4] e di complementarietà rispetto alla proprietà esclusiva.

La peculiarità del condominio negli edifici in un rapporto di genere, la comunione, a specie, il condominio, è costituita dal legame che s’instaura tra i beni propri e quelli comuni; i piani o porzioni di piano che appartengono ai singoli condomini e le parti, gli impianti e i servizi ex art. 1117[5] c.c. e quanto, sebbene non specificato, sia “funzionale ed accessorio[6]” al godimento delle proprietà individuali.

In sintesi, è necessario che in un edificio in cui ci siano più unità immobiliari distinte esistano contemporaneamente proprietà esclusive e parti comuni pro indiviso unite da un nesso di reciproca complementarietà e funzionalità.

La compresenza tra diritto di proprietà esclusiva e diritti e obblighi sulle parti comuni è la caratteristica che contraddistingue e differenzia il condominio dalla comunione; il condominio è una “comunione sui generis[7]”.

Il comunista vanta un diritto sulla proprietà comune indivisa e può rinunciarvi in ogni momento sottraendosi all’obbligo di contribuzione delle spese, il singolo condomino invece non può rinunciare alla proprietà delle parti comuni, se non alienando la sua proprietà esclusiva, poiché in caso contrario continuerebbe a godere del favore delle cose comuni.

La comunione cessa con la divisione del bene, nel condominio, al contrario, persiste uno stato di comunione “forzosa[8]”, di “indivisione necessaria e perpetua[9]”, di “contitolarità permanente[10]”.

Sottolineano la differenza tra il condominio e la comunione anche le norme che prevedono l’inderogabilità di contribuire alle spese per la conservazione delle cose comuni, ex art.1118 c. c., l’indivisibilità delle parti comuni, ex art.1119 c.c. .

Il condominio nasce nel momento in cui avviene il frazionamento dell’edificio e la vendita anche di una sola unità da parte dell’originario proprietario; ne consegue “una presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti che per natura e struttura siano destinate all’uso comune e a soddisfare esigenze generali del condominio stesso[11]”.

Secondo la giurisprudenza più̀ consolidata la costituzione del condominio è automatica e produce i suoi effetti ex lege[12] senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà.

I requisiti indispensabili per la costituzione del condominio sono pertanto l’esistenza dell’edificio, la sua suddivisione in piani o porzioni di piano o unità immobiliari, la presenza di più proprietari.

Qualora si realizzino tali condizioni il condominio è costituito ipso iure[13], indipendentemente dall’adozione del regolamento[14] o delle tabelle millesimali[15], non è richiesto, infatti, un atto costitutivo.

Ipotesi di definizioni secondo la dottrina e la giurisprudenza

La Riforma del condominio non ha definito il condominio e la sua natura giuridica, sulla quale sia la dottrina[16], che vede il condominio ora come “proprietà collettiva[17]” ora come una “comunione sui generis[18]”, che la giurisprudenza, hanno sviluppato diverse tesi: il condominio è un “ente di gestione[19]” sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e privo di autonomia patrimoniale; è un “soggetto fiscale[20]” in quanto sostituto d’imposta; è un “ente di erogazione[21]” con lo scopo di soddisfare i bisogni dei suoi membri; è considerato un “soggetto di diritto autonomo[22]”; sarebbe stata necessaria una determinazione compiuta del condominio al fine di dare una risposta certa e concreta a chi opera in questo delicato campo.

Tra le varie elaborazioni dottrinali quelle più accreditate sono la teoria collettivistica, individualistica e mista[23].

Secondo la teoria collettivistica[24], il condominio è un soggetto di diritto, ovvero un ente dotato di personalità giuridica collettiva[25]. Fondamento di questa concezione è l’art. 1117 c.c. e ss. comprendente l’elencazione e le funzioni delle parti comuni.

L’art.1139 c.c. applica “ al condominio di case i principi della comunione in generale ed è come il suggello di quanto fin qui affermato ossia che il condominio è soprattutto comunione di cose e di opere d’un medesimo stabile; è perciò, un ente collettivo proprietario come tale di esse”[26].

A parere della teoria individualistica[27] “l’insieme dei proprietari non costituisce di per sé un ente, rimanendo persone distinte che assumerebbero diritti ed obblighi anche quando l’acquisto dei diritti o l’assunzione degli obblighi si produce per effetto di una deliberazione presa in comune. (…). I proprietari non costituiscono di per sé un ente, rimanendo persone distinte sulle quali si produrrebbero direttamente diritti e obblighi nascenti per effetto di una deliberazione assembleare[28]”.

I sostenitori della teoria mista osservano però che l’attuale legislazione consente di ipotizzare una concezione del condominio in cui il rapporto tra la proprietà esclusiva e quella comune è di necessaria coesistenza[29].

Anche la giurisprudenza di legittimità[30], tranne il parere contrario della stessa Cassazione a Sezioni Unite[31], perpetua la definizione del condominio come ente di gestione[32] sostenendo che “la legittimazione ad agire dell’amministratore non priva i singoli condomini del potere di agire in giudizio a difesa dei diritti relativi alle parti comuni, di procedere in modo autonomo alle impugnazioni, di intervenire nei giudizi intrapresi dall’amministratore[33]”. Si tratta in particolare di un “ente collegiale di interessi individuali[34]”, sfornito di autonomia patrimoniale e personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini[35], che agisce tramite l’amministratore quale mandatario dei condomini[36].

La giurisprudenza non riconosce al condominio una sua personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale[37]anche se di fatto il condominio “è sempre più vissuto come ente, una sorta di società di fatto, a cui sono attribuiti diritti e doveri (…) e con le nuove leggi, una soggettività fiscale seppure distinta. E’ stato infatti attribuito al condominio il ruolo di sostituto d’imposta oltre che soggetto avente diritto alle detrazioni sulle opere di recupero[38]”.

Concludendo, gli sforzi della giurisprudenza e della dottrina hanno il pregio di tracciare le linee strutturali del condominio ma non hanno saputo dare a quest’ultimo una sua inequivocabile immagine giuridica.

Il condominio non è ente di dotato di personalità giuridica, poiché ciò implicherebbe l’autonomia patrimoniale, la proprietà dei beni ascritti al condominio e non ai singoli condomini e la possibilità d’escussione del suo patrimonio e non dei condomini, casistica negata dal novellato art. 63 disp. att. c.c. .

Il condominio, pittosto, risulta essere l’unione di beni individuali e beni comuni appartenenti ai singoli condomini e non al condominio visto come ente a se stante.

Non può considerarsi neppure una proprietà collettiva poiché esistono i beni esclusivi dei condomini, potrebbe invece parlarsi di interesse comune al fine della corretta gestione dei beni comuni, ma forte è lo scarto tra proprietà e interesse comune.

Da quanto sopra detto si distingue il concetto, anche per la collocazione codicistica, di “proprietà plurima integrale[39]”.

Volume consigliato

Manuale del contenzioso condominiale Riccardo Mazzon, 2018, Maggioli Editore 2018, L’apprezzamento conseguito dal volume pubblicato nel 2013, dal titolo “La responsabilità nel condominio dopo la riforma”, ha reso opportuno un completo e accurato restyling dell’opera: di qui, il presente lavoro, seconda edizione del precedente...





Note

[1] Cass. civ., 26 gennaio 1982, n. 510.

[2] Cass. civ., 7 luglio 2000, n. 9096.

[3] G.TERZAGO, Il condominio, trattato teorico-pratico, 8° ed. a cura di A. Celeste, L. Salciarini, P. Terzago, Giuffrè, 2015, p.4.

[4] Cass. civ., sez.II, 30 marzo2010, n. 7761: “In tema di condominio, la collocazione delle tubazioni di un impianto idrico destinato al servizio di alcuni appartamenti dell’edificio all’interno delle mura di uno di essi comporta, in virtù del rapporto di accessorietà necessaria fra beni di proprietà esclusiva e beni comuni che caratterizza il condominio degli edifici, l’instaurazione di un rapporto di comproprietà tra i condomini titolari delle unità immobiliari servite dall’impianto, in virtù del quale il titolare dell’appartamento in cui le tubazioni sono collocate, pur non subendo limitazioni nel suo autonomo ed esclusivo godimento, ha l’obbligo di consentirne e conservarne la destinazione al servizio comune, configurandosi l’impedimento all’utilizzazione del servizio da parte degli altri comproprietari come un uso illegittimo dei poteri a lui spettanti in qualità di comproprietario”. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il titolare dell’appartamento in cui erano collocate le tubazioni aveva chiuso la saracinesca dell’impianto). (Cass. con rinvio, App. Milano, 14/05/2004).

[5] L’elenco offerto dall’art. 1117 c.c. non è completo ma solo esemplificativo, ex multis Cass. civ., sez. II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1680.

[6] Cass.civ., sez. II, sentenza 21 dicembre 2007, n. 27145: “Nel condominio di edifici, affinché possa operare, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., il c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell’edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume – indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta – la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene”; Cass. civ., sez. II, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 884: “La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni – quali quelle elencate in via esemplificativa dall’art. 1117 c.c. – ad unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso.

Pertanto, anche i proprietari esclusivi di spazi destinati a posti auto compresi nel complesso condominiale possono dirsi condomini, e quindi presumersi comproprietari (nonché obbligati a concorrere alle relative spese, ex art. 1123 c.c.) di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condominio, si trovino in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con detti spazi”.

[7] D.R. PERETTI GRIVA, Il condominio delle case divise in parti, Utet, Torino, 1959, p.38.

[8] G. BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici, in Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1982, p. 358.

[9] A. VISCO, Le case in condominio. Trattato teorico –pratico, vol. I, 7° ed., Giuffrè, Milano,1967, p.81.

[10] F.A. MARINA – G. GIACOBBE, voce Condominio negli edifici, in Enc. dir., vol. III, Milano, 1961, p.818.

[11] G.TERZAGO, op. cit., p. 3; Cass. civ., sez. II, ord. 14 novembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 884: “La disciplina del condominio degli edifici, di cui agli artt. 1117 c.c. e ss., è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni, quale quelle elencate in via esemplificativa – se il contrario non risulta dal titolo – dall’art. 1117 c.c., a porzioni, o unità immobiliari, di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso. La nozione di condominio si configura, pertanto, non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente, purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c. Peraltro, pure quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, la condominialità di un complesso immobiliare, che comprenda porzioni eterogenee per struttura e destinazione, può essere frutto della autonomia privata.

Anche, dunque, i proprietari esclusivi di spazi destinato a posti auto, compresi nel complesso condominiale, possono dirsi condomini, in base ai criteri fissati dall’art. 1117 c.c., e quindi presumersi comproprietari (nonché obbligati a concorrere alle relative spese, ex art. 1123 c.c.) di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condominio, si trovassero in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con le singole porzioni immobiliari (arg. da Cass. Sez. 2, 02/03/2007, n. 4973; Cass. Sez. 2, 08/05/1996, n. 4270; Cass. Sez. 2, 16/04/1976, n. 1371).

La disciplina del condominio di edifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi, armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità che escludono la possibilità di fare ricorso alla disciplina in tema di servitù, presupponente, invece, fondi appartenenti a proprietari diversi, nettamente separati, uno al servizio dell’altro. Non può quindi astrattamente ipotizzarsi un’azione negatoria ex art. 949 c.c.“; Cass. civ., sez.II, 14 luglio 2017, n. 17581: “In tema di edifici realizzati da cooperative edilizie, ove all’assegnazione dell’alloggio da parte della cooperativa segua la consegna dello stesso ai singoli assegnatari si origina, per fatto concludente, il condominio – la cui costituzione, pur presupponendo l’accordo di tutti gli interessati, non richiede alcuna forma speciale – con la conseguenza che la legitimatio ad causam per tutte le vicende processuali relative alla regolamentazione della gestione di beni e servizi comuni ed al recupero delle quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per la partecipazione al godimento dei servizi di comune utilità spetta ad esso condominio ed al relativo amministratore”; Cass. civ., sez.II, 30 novembre 2012, n. 21478: “In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova”; M. CAVALLARO, Il condominio negli edifici, in Il codice civile, Commentario, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009, p. 10. p. 33 ss: “Il condominio, che rinviene la sua fonte nella legge e nell’atto di divisione o d’alienazione dei piani o delle porzioni di piano da parte dell’unico originario proprietario, presuppone l’esistenza di un edificio a più piani o a un unico livello, suscettibile d’essere frazionato in più unità abitative, la presenza di parti comuni, funzionali all’intero stabile, la presenza di proprietà solitarie di almeno due soggetti distinti”; G. BENACCHIO, Il condominio edilizio, Cedam, Padova, 1969, p. 19: “Il condominio sorge, per effetto dell’accettazione dell’eredità, quando il testatore lasci l’immobile a più eredi o legatari e a ciascuno attribuisca un piano in proprietà esclusiva”; R. ROVELLI – G. CAVIGLIONE, Il condominio negli edifici, Utet, Torino, 1978, p. 5: “Il condominio scaturisce da una situazione di proprietà frazionata per piano o porzioni di piano, a prescindere da un atto negoziale specificamente volto alla creazione del condominio”; Cass. civ., 21 ottobre 1978, n. 4769; conformi anche: Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3787; Cass. civ., 26 gennaio1982, n. 510, in Giust. civ., 1983, I, p. 265: “La costituzione del condominio avviene pleno iure anche senza un formale atto costitutivo, con la costruzione su un suolo comune, o con il frazionamento da parte dell’unico proprietario o da parte dei comproprietari pro indiviso, d’un edificio, i cui piani o porzioni di piano siano attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva”; Cass. civ., 4 ottobre 2004, n. 19829, in Arch. locazioni, 2005, p. 432: “Quando l’originario costruttore d’un edificio diviso per piani perda la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose comuni, alienando a terzi una porzione suscettibile d’uso autonomo, si profila una situazione di condominio, che inibisce all’originario costruttore un potere di imposizione delle cose divenute comuni”; A. VISCO, op. cit., p. 9: “Stato di diritto dipendente da uno stato di fatto puramente naturale, non dipendente dalla volontà dei partecipanti, ma dalla situazione dei luoghi”.

[12] Trib.Milano,13 febbraio 2014, n. 2135; App. Roma, 13 febbraio 2013, n. 865; Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 2013, n. 27640: “Per vincere in base al titolo contrario la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell’edificio condominiale indicate dall’articolo 1117 c.c., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unita’ immobiliare dall’originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volonta’ delle parti di riservare al costruttore – venditore la proprieta’ di quei beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all’uso comune”; Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2012, n. 19939: “Per supercondominio s’intende la fattispecie legale che si riferisce ad una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con fabbricati. Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 1117 cod. civ.”; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2011, n. 17332: “In tema di condominio, la particolare comunione regolata dall’art. 1117 cod. civ., e segg., si costituisce, ipso iure et facto, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, nel momento in cui l’unico proprietario di un edificio lo frazioni in più porzioni autonome la cui proprietà esclusiva trasferisca ad una pluralità di soggetti od anche solo al primo di essi, ovvero più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento che ad esso da origine”.

[13] Cass. civ., n. 6073/78.

[14] Cass. civ., n. 14813/08.

[15] Cass. civ, sez. II, 10 febbraio 2009, n. 3245; con sentenza n. 3245 del 10 febbraio 2009, la Cassazione, seconda sezione civile, ha spiegato che, “ai fini del funzionamento e della gestione del condominio, la presenza di tabelle millesimali non è necessaria né ai fini della ripartizione delle spese né per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni; e ciò, tanto più se si considera che la necessità del regolamento di condominio e delle annesse tabelle millesimali è obbligatoria, ai sensi dell’art. 1138 c.c., comma 1, solo per i condomini con più di dieci partecipanti.

L’allegazione delle tabelle millesimali al regolamento condominiale – continuano i giudici di legittimità – ha una funzione meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti; non si può escludere, infatti, che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, possano accordarsi liberamente per la ripartizione delle spese stabilendo dei criteri che rispettino la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi”.

[16]G.TERZAGO, Il condominio, Giuffrè, 2015, pag.7 ss.: PEROZZI, BUTERA, CASTELLI, AVOLIO: Acefala, (il condominio è non proprietà, perché conferisce ai singoli poteri diversi dal dominio);COVIELLO: aspettativa sui beni futuri; MANENTE: diritto sui generis; PACIFICI, MAZZONI, BORSARI: communio pro indiviso; CARNELUTTI: ente collettivo; TRABUCCHI: comunione di tipo germanico a mani riunite; BRANCA: proprietà collettiva; CORONA: uno speciale diritto di proprietà integrale, concernente le cose, e gli impianti dell’edificio necessari per l’esistenza o destinati all’uso delle unità immobiliari; BASILE: comunione sui generis dell’intero immobile; GIRINO: rapporto di necessaria coesistenza tra proprietà esclusiva e parti comuni; TRIOLA: comproprietà del tutto particolare, la cui specificità è data dalla relazione strumentale (di accessorietà), esistente tra le cose, gli impianti ed i servizi di uso comune, che del condominio formano l’oggetto, e le unità immobiliari in proprietà esclusiva.

[17] Sostenitore di questa teoria è BRANCA

[18] PERETTI GRIVA; DOGLIOTTI-FIGONE.

[19]Cass. SS.UU. n. 9148/08: (…) dalla giurisprudenza, il condominio si definisce come “ente di gestione”, per dare conto del fatto che la legittimazione dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni; di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione; di intervenire nei giudizi intrapresi dall’amministratore, ecc..

Ma la figura dell’ente, ancorché di mera gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti.

D’altra parte, gli enti di gestione in senso tecnico raffigurano una categoria definita ancorché non unitaria, ai quali dalle leggi sono assegnati compiti e responsabilità differenti e la disciplina eterogenea si adegua alle disparate finalità perseguite (art. 3 legge 22 dicembre 1956, n. 1589).

Gli enti di gestione operano in concreto attraverso le società per azioni di diritto comune, delle quali detengono le partecipazioni azionarie e che organizzano nei modi più opportuni: in attuazione delle direttive governative, razionalizzano le attività controllate, coordinano i programmi e assicurano l’assistenza finanziaria mediante i fondi di dotazione.

Per la struttura, gli enti di gestione si contrassegnano in ragione della soggettività (personalità giuridica pubblica) e dell’autonomia patrimoniale (la titolarità delle partecipazioni azionarie e del fondo di dotazione).Orbene, nonostante l’opinabile rassomiglianza della funzione – il fatto che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono – le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell’ente di gestione al condominio negli edifici.

Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti”; Cass.civ., 17 febbraio 2012, n. 2363.

[20] Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[21] Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1984, n. 896.

[22] Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19663.

[23]E. GUERINONI, La natura giuridica del condominio, in Il condominio, in Diritto privato nella giurisprudenza, P. Cendon (a cura di), Torino, 2004, p. 4 ss.

[24]G. BRANCA, Comunione, condominio negli edifici, in Comm. cod. civ., A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1982, p. 358. Similmente, C.M. BIANCA, Nozione di condominio, in Il Condominio, C.M. BIANCA (a cura di), Torino, 2007, nn. 1-9, p. 1 ss. Di recente, in maniera tendenzialmente analoga, M. BASILE, Condominio negli edifici, I, Diritto civile, in Enc. dir., Treccani, VIII, Roma, 1988, p. 8. Vigente il codice civile del 1865, F. CARNELUTTI – in Personalità giuridica e autonomia patrimoniale, in Riv. dir. comm., 1913, I, p. 87 – discetta del gruppo come soggetto di diritto titolare della proprietà condominiale, pure in assenza di riconoscimento statale. Mentre dopo la entrata in vigore del codice civile del 1942, pure a distanza di qualche anno, si discorre, da un lato, di proprietà collettiva (S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, p. 157 ss.), dall’altro, di aggregazione formale di interessi necessariamente omogenei (N. LIPARI, Sviluppo della persona e disciplina condominiale, in Riv. giur. ed., 1974, II, p. 3 ss.). Contra, fra gli altri, F. GIRINO, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. priv., P. RESCIGNO (diretto da), Torino, 1982, p. 338.

[25] “M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, Il condominio, Torino, 1993, p. 555-563: (…) Il condominio è rapporto unitario, ispirato dall’interesse collettivo dei partecipanti: esso costituisce un vero e proprio ente collettivo, proprietario delle cose ed opere comuni dell’edificio, con personalità giuridica, non unitaria, ma collettiva (e dunque salvaguardando così in qualche modo l’autonomia dei singoli condomini”.

[26] G. BRANCA, Comunione, condominio negli edifici, in Comm. cod. civ., cit., p. 358.

[27] L. SALIS, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. civ., F. VASSALLI (diretto da), Torino, 1956, p. 220.

[28] Così riassume l’orientamento individualista, E. GUERINONI, La natura giuridica del condominio, in Il condominio, in Diritto privato nella giurisprudenza, P. CENDON (a cura di), Torino, 2004, p. 6. In base a tale teoria, in buona sostanza, “la comproprietà delle cose, degli impianti e dei servizi di uso comune, dotate del carattere strumentale, appartiene ai proprietari dei piani o delle porzioni di piano dell’edificio, i quali beneficiano di una larga autonomia contrattuale, mentre l’amministrazione delle parti comuni è affidata all’organizzazione pluralistica del gruppo dei partecipanti, composta dall’assemblea e dall’amministratore”; A. GAMBARO e U. MORELLO (diretto da), Condominio negli edifici e comunione, in Tratt. dir. reali, vol. III, Milano, 2012, p. 12, nt. 1.

[29]F. GIRINO, Il condominio negli edifici, in Tratt. dir. priv., P. RESCIGNO (diretto da), Torino, 1982, p. 340: (…)”la deliberazione è espressione finale di un interesse comune, almeno alla maggioranza dei condomini. Non può essere solo l’interesse individuale a obbligare il singolo condomino alla conservazione dell’edificio condominiale, al miglioramento di determinati servizi, ecc. Peraltro, la teoria collettivista non persuade quando si constata l’inesistenza di un interesse superiore, unitario, del gruppo dei condomini. La deliberazione è formata da singoli condomini votanti e non dal gruppo, unitariamente inteso, dei condomini. Mancano disposizioni di diritto positivo che prevedono un interesse superiore del condominio”; A. SCARPA, L’interesse istituzionale del condominio approda nelle sentenze, in Amministrazione immobili, 2012, n. 162, p. 148; citato in F. LAZZARO, Il condominio dopo la riforma, Milano, 2013, p. 110: “Le situazioni singole si combinano in una situazione soggettivamente collettiva che conserva una sua rilevanza esterna, capace di riverberare i suoi effetti anche su soggetti estranei al gruppo dei titolari delle medesime situazioni individuali di base. Si professa, così, una distinzione tra la situazione giuridica di con titolarità dei diritti e d’organizzazione dei condomini, dotata di propri organi aventi competenze esclusive e, in quanto tali, con imputazioni di diritti e doveri”.

[30]G. CASSANO (a cura di), Manuale pratico del nuovo condominio, Santarcangelo, 2013, p. 8: “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità e quella di merito, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, ove l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”; in giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 6 febbraio 2013, n. 2840; Cass. civ., 21 febbraio 2013, n. 4338; Cass. civ., 19 febbraio 2013, n. 4008; Cass. civ., 21 giugno 2013, n. 15713; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2156; Cass. civ., 28 marzo 2012, n. 4994; Cass. civ., 20 febbraio 2009, n. 4225; Cass. civ., 7 dicembre 2004, n. 22943; Cass. civ., 8 marzo 2003, n. 3522; Cass. civ., 7 dicembre 2004, in Riv. giur. ed. 2006, p. 2440; Cass. civ., 29 agosto 1997, n. 8257; Cass. civ., 12 febbraio 1997, n. 1268; Cass. civ., 12 marzo 1993, n. 2393; Cass. civ., 14 dicembre 1993, n. 12304; Cass. civ., 11 dicembre 1993, n. 12208; Cass. civ., 24 marzo 1981, n. 1720; Cass. civ., 21 maggio 1973, n. 1464, in Foro it., I, c. 1515.

[31] Cass. civ., SS.UU., 8 aprile 2008, n, 9148, in Imm. e propr., 2008, 5, p. 311. In base a tale sentenza “la figura dell’ente, ancorché di gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti. (…). Orbene, nonostante l’opinabile rassomiglianza della funzione – il fatto che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono – le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento all’ente di gestione del condominio. Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni (…)”. Commenti alla citata sentenza in Corr. giur., 2008, con nota A. DI MAJO, Solidarietà o parziarietà nelle obbligazioni condominiali: l’eterno ritorno, p. 773; in Foro it., I, c. 325, con nota A. SCARPA e V. TRIPALDI, Titolarità ed attuazione delle obbligazioni di gestione del condominio. Brevi note sui profili processuali della divisibilità degli obblighi del condominio nei confronti dei terzi; in Riv. giur. ed., I, p. 737, con nota A. CELESTE, Il singolo risponde solo pro quota per le obbligazioni del condominio verso i terzi: il respiro di sollievo dei condomini e lo sconforto operativo dei creditore; in Vita not., 2008, I, p. 1287, con nota E. TIMPANO, Le obbligazioni condominiali fra parziarietà e solidarietà.

[32] Si tratta di una espressione che la giurisprudenza ha cercato di spiegare, osservando che il condominio pur non potendosi considerare nuovo soggetto “da vita ad una organizzazione di gruppo normativamente tipizzata” che all’interno si manifesta “a mezzo dell’operare del criterio della quota e del principio maggioritario” mentre nei rapporti esterni “si riflette mediante una rappresentanza unitaria conferita all’amministratore (…) dall’assemblea o (…) dall’autorità giudiziaria”. Cass., 17 gennaio 1977, n. 227, in Giust. civ., 1977, I, p. 828, con nota ALBINO; e in Foro it., 1977, I, c. 648, con nota critica G. BRANCA. In dottrina, sia pure in tempo risalente, si osservava che “è innegabile, invero, che il condominio, come semplice ente di gestione, non è soggetto giuridicamente riconosciuto; ovviamente l’attività di tale ente rimane circoscritta alla gestione del patrimonio comune. Non si estende certo agli atti di disposizione che, per i medesimi beni, saranno retti dai principi della comunione, cioè dalla partecipazione consensuale di tutti i comunisti” E. GALLO, nota a Decreto del Presidente Tribunale di Velletri, 19 giugno 1959, in Riv. dir. ipot., 1960, p. 121. In senso contrario “se il condominio fosse un ente (un’organizzazione di gruppo) predisposto alla conservazione, amministrazione e godimento delle cose comuni, esso sarebbe tutto fuorché un proprietario. E allora come potrebbe essere iscritto a un’associazione di proprietari?” G. BRANCA, in Foro it., 1977, I, c. 648 .

[33]“Ma la figura dell’ente, ancorché di gestione, suppone che coloro i quali ne hanno la rappresentanza non vengano surrogati dai partecipanti”. V. DE GIOIA, Condominio. Diritti, obblighi, gestione, tutela processuale e mediazione, Torino, 2010, p. 410.

[34]M. PIRRO, L’amministratore di condominio, 2013, s.p., in senso contrario a tale ricostruzione si è osservato che: “nonostante l’opinabile rassomiglianza della funzione – il fatto che l’amministratore e l’assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono -, le ragguardevoli diversità della struttura dimostrano l’inconsistenza del ripetuto acritico riferimento dell’ente di gestione al condominio: a) il condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni (il riconoscimento al condominio della soggettività giuridica non è stato realizzato neanche dalla L. 220/2012); b) la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini fanno capo le obbligazioni per le cose, gli impianti e i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio non si contraggono i favore di un ente ma nell’interesse dei singoli condomini”

[35]Trib. Napoli, 14 febbraio 2005, in Corriere del merito, 2005, 4, p. 380: “ ciò nonostante si è ritenuto, in giurisprudenza che il condominio, in quanto ente di gestione, sia pure attraverso il possesso esercitato dai condomini, può acquistare per usucapione la proprietà di beni immobili rientranti nel novero di quelli comuni di cui all’art. 1117 c.c., ancorché ab origine ne sia stata riservata la proprietà ai terzi”; in maniera singolare la sentenza in questione ritiene “perfettamente ammissibile l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione direttamente in capo al condominio in quanto ente di gestione rappresentativo degli interessi della collettività dei condomini e ciò analogamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità con riferimento alla analoga ipotesi di acquisto per usucapione da parte di un’associazione non riconosciuta”, M.C., in Corriere del merito, 2005, 4, p. 380; a favore dell’usucapione da parte di un’associazione non riconosciuta si è espressa la Cass., 10 giugno 1981, n. 3773, in Vita not., 1981, n. 614; in Riv. not., 1983, p. 1158.

[36]A. CERULO, Il condominio in generale, in Il nuovo condominio, R. TRIOLA (a cura di), Torino, 2013, p. 17: “Molteplici le implicazioni pratiche di tale prospettazione: l’amministratore è configurato come rappresentante ex mandato dei condomini, i quali conservano il potere di agire a tutela dei loro diritti; domicilio nel quale si deve adempiere l’obbligazione del condominio dedotto in causa, in difetto dell’indicazione d’un luogo destinato all’organizzazione e allo svolgimento della gestione condominiale, è il domicilio dell’amministratore. Inoltre, il condominio, in virtù della qualificazione come ente di gestione, ente che opera, anche sul terreno processuale, in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti limitatamente all’amministrazione ed al buon uso delle cose comuni, senza poteri d’interferenza sulle posizioni giuridiche autonome dei singoli condomini, non ha il potere di opporre, per resistere alla domanda d’annullamento di una delibera condominiale che s’assume in contrasto con il regolamento di condominio, predisposto dall’originario unico proprietario dell’edificio, l’eccezione di inopponibilità di tale regolamento ad uno o più condomini, per la mancanza del relativo richiamo nei loro atti di acquisto ovvero della successiva adesione, attenendo ad un’autonoma situazione giuridica del singolo condomino interessato”.

[37] G. CASSANO (a cura di), Manuale pratico del nuovo condominio, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 8-9.

[38] G. CASSANO (a cura di), Manuale pratico del nuovo condominio, cit., p. 8-9.

[39] G.TERZAGO, op.cit.,p.19: “(…) Emerge come nel condominio vi sia una situazione soggettiva tipica (CORONA) nella quale si distinguono due profili: l’uno attivo, costituito dal diritto di proprietà plurima integrale, consistente nel potere ( e nella facoltà) di godere della res, impianti e servizi comuni e maggiormente sottolineando da una parte l’appartenenza integrale e non frazionata delle parti comuni e dall’altra, il diritto alla partecipazione nell’assemblea, come gruppo organizzato, che provvede alla gestione con il principio maggioritario; l’altro passivo, raffigurato dall’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e per l’uso delle cose comuni e dalla soggezione di parte della minoranza alle delibere assembleari (art.1137 c.c.)”.

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA