Esame da avvocato 2024-2025: un caso per la preparazione (estratto in PDF)

Nella preparazione all’esame da avvocato, la scrittura degli atti di diritto penale rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi. Questo articolo offre un esempio pratico tratto dal volume “Prova Scritta – Atti di Diritto Penale oltre 30 tracce esplicate -Esame Avvocato 2024/2025” , della collana Maggioli per la preparazione dell’esame, con l’obiettivo di fornire un modello concreto su cui esercitarsi. Per informazioni pratiche sull’esame, consigliamo l’articolo: Esame da Avvocato 2024-2025: il bando in Gazzetta Ufficiale

1. Mettiti alla prova con il caso pratico



Atto n. 16 – Prati verdi

Tizio e Caio, gestori di un agriturismo nel Comune di Alfa, sono proprietari di numerosi capi bovini, i quali non riescono a pascolare sui terreni appartenenti all’azienda a causa della ridotta superficie. Sicché, quei gestori, sin dall’avvio dell’attività, introducevano i bovini sul fondo confinante, presuntamente appartenente a Mevio, il quale da sempre ne curava la manutenzione. Il continuo pascolare degli animali provocava danni alle coltivazioni ivi presenti. Ne scaturiva un difficile rapporto di vicinato, nell’ambito del quale Mevio rivendicava la proprietà del terreno su cui venivano lasciati pascolare gli animali, mentre i gestori dell’azienda confinante andavano sostenendo la demanialità del medesimo fondo, nonché la sussistenza di un preciso uso civico del terreno oggetto di presunto pascolo abusivo, ciò sulla base di alcune voci circolanti nel paese. Mevio, esasperato dal protrarsi della situazione, sporgeva formale querela nei confronti di Tizio e Caio per il reato previsto e punito dall’art. 636 c.p. Il relativo procedimento veniva incardinato dinanzi al giudice di pace del Comune di Alfa, il quale, al termine del giudizio di primo grado, riteneva gli imputati responsabili di più episodi sussumibili nell’alveo del reato loro ascritto e, per l’effetto, li condannava ai sensi degli artt. 81 e 636 c.p. alla pena della multa di euro 1.000,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Nelle more del termine per il deposito della motivazione della predetta sentenza di primo grado, Tizio e Caio, a seguito di indagini difensive compiute dell’incaricato difensore di fiducia, venivano in possesso di due note a firma di un dirigente dell’Ufficio regionale usi civici, Ing. Sempronio, nelle quali veniva effettivamente cristallizzata la demanialità del terreno oggetto di pascolo abusivo e la sussistenza del succitato uso civico del medesimo; inoltre veniva acclarato come Mevio non possedesse alcun titolo proveniente dalla pubblica autorità che legittimasse il suo possesso. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Caio, evidenzi le opportune strategie difensive, anche in relazione all’atto rilevante.