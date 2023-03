Concorso ufficio del processo 2023: 8250 posti in arrivo

1. Come si svolge l’esame?



La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame, consistente in una prova scritta unica.

I titoli valutati saranno: laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102), laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).

Inoltre, come il precedente concorso potrebbero essere previste delle riserve di posti per i laureati in economia e commercio o in scienze politiche.

La prova scritta unica consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle materie di diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.