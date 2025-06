Concorso Ministero della Giustizia 2025: 2800 cancellieri esperti

Il Ministero della Giustizia si prepara a lanciare uno dei più importanti concorsi pubblici del 2025: 3800 posti complessivi, di cui 2800 destinati al profilo di cancelliere esperto. Per avere informazioni sul concorso generale da 3800 posti, leggi l’articolo dedicato. La selezione, già annunciata dal viceministro Francesco Paolo Sisto, è parte di un piano triennale più ampio (PIAO 2025–2027) che prevede circa 16.300 nuove assunzioni per rafforzare l’organico degli uffici giudiziari e rispondere alle esigenze generate dalla riforma della giustizia e dal PNRR. In questo scenario, il concorso rappresenta una concreta opportunità di inserimento stabile nella Pubblica Amministrazione, anche per chi non è in possesso di un titolo di laurea. Maggioli Editore ha preparato uno strumento, il Manuale Concorso Ministero della Giustizia – 2800 Cancellieri, per aiutare i candidati, disponibile su Maggioli Shop e Amazon.

FORMATO CARTACEO Concorso Ministero della giustizia – 2800 Cancellieri Questo manuale è un ottimo strumento di studio per chi vuole iniziare a prepararsi alle prove del bando indetto dal Ministero della Giustizia per 2800 cancellieri esperti. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove, ovvero:- Elementi di diritto amministrativo- Anticorruzione e trasparenza nella P.A.;- Elementi di diritto processuale civile;- Elementi di diritto processuale penale;- Elementi di ordinamento giudiziario;- Servizi di cancelleria.Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili:-Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove;-Simulatore di quiz online;-Quiz di lingua inglese;-Teoria e quiz di informatica. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

1. Chi è il cancelliere esperto e cosa fa

Il cancelliere esperto è una figura centrale nella macchina della giustizia. Lavora a stretto contatto con i magistrati e con il personale amministrativo, contribuendo al corretto funzionamento delle cancellerie. Le sue mansioni spaziano dalla redazione e gestione degli atti giudiziari alla cura delle notifiche, passando per la tenuta dei fascicoli e il supporto all’attività d’udienza. In molti casi, è anche responsabile dell’utilizzo delle applicazioni informatiche in uso negli uffici, operando in modo trasversale tra attività tecniche, amministrative e giuridiche.

L’inquadramento avviene nell’Area Assistenti, con contratto a tempo indeterminato. La retribuzione iniziale prevista si aggira intorno ai 20.884 euro lordi annui, cui vanno aggiunte tredicesima, indennità e trattamenti accessori eventualmente riconosciuti dal contratto collettivo nazionale. Si tratta di un percorso professionale solido, con possibilità di progressione interna e mobilità tra le articolazioni del Ministero.

2. Requisiti di partecipazione e accessibilità al Concorso Ministero della Giustizia

Il concorso si rivolge a tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, senza vincoli specifici sul tipo di indirizzo di studi. Questo lo rende uno dei pochi concorsi pubblici di rilievo accessibili anche senza laurea, ampliando notevolmente la platea dei potenziali partecipanti. Naturalmente restano fermi i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o di un Paese UE (oppure permesso di soggiorno UE di lungo periodo), godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di condanne penali.

È verosimile che il bando contempli anche riserve di posti o punteggi aggiuntivi per candidati con esperienza maturata nel comparto giustizia, come accaduto in selezioni precedenti. Figure come gli ex addetti all’Ufficio per il Processo o i magistrati onorari potrebbero beneficiare di tali misure, coerentemente con la politica del Ministero di valorizzare le esperienze pregresse.

3. Prove concorsuali e struttura della selezione

Secondo le anticipazioni fornite, il bando sarà pubblicato entro la fine del 2025. La domanda di partecipazione andrà presentata online tramite il Portale inPA, accedendo con SPID, CIE o CNS. Potrebbe essere richiesto anche un indirizzo PEC e il versamento di una modesta tassa di iscrizione.

Quanto alla struttura, la selezione dovrebbe articolarsi in tre fasi: una eventuale preselettiva, una prova scritta e un colloquio orale. La preselezione, attivata solo in caso di un numero elevato di domande, consisterebbe in quiz di logica, comprensione verbale e cultura generale. La prova scritta, invece, sarà dedicata a contenuti giuridici: diritto amministrativo, diritto processuale civile e penale, normativa anticorruzione, ordinamento giudiziario, oltre ai servizi di cancelleria. Il colloquio orale, infine, completerà l’esame delle stesse materie e verificherà anche le competenze informatiche e linguistiche (in particolare in lingua inglese).

4. Come prepararsi e strumenti utili

In attesa della pubblicazione del bando ufficiale, è fortemente consigliato iniziare subito la preparazione, concentrandosi sulle materie che con ogni probabilità faranno parte delle prove. Per affrontare al meglio il percorso di studio, è disponibile il Manuale Concorso Ministero della Giustizia – 2800 Cancellieri, curato da Luigi Tramontano, disponibile su Maggioli Shop e Amazon.

Il volume copre tutte le discipline oggetto della selezione, con spiegazioni chiare e aggiornate. La preparazione è rafforzata da una sezione online che offre quiz di inglese e informatica, tutor digitale per il ripasso guidato, simulatore di quiz e teoria integrativa. Questo approccio misto, tra teoria e simulazione, consente ai candidati di costruire un percorso personalizzato e progressivo, utile sia per chi parte da zero sia per chi ha già competenze giuridiche di base.

FORMATO CARTACEO Concorso Ministero della giustizia – 2800 Cancellieri Questo manuale è un ottimo strumento di studio per chi vuole iniziare a prepararsi alle prove del bando indetto dal Ministero della Giustizia per 2800 cancellieri esperti. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto delle prove, ovvero:- Elementi di diritto amministrativo- Anticorruzione e trasparenza nella P.A.;- Elementi di diritto processuale civile;- Elementi di diritto processuale penale;- Elementi di ordinamento giudiziario;- Servizi di cancelleria.Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili:-Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove;-Simulatore di quiz online;-Quiz di lingua inglese;-Teoria e quiz di informatica. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

5. Come rimanere informati e aggiornati sul concorso

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici, segui la sezione dedicata su Diritto.it, iscriviti gratuitamente al canale Telegram Maggioli editore Concorsi pubblici e alla nostra Newsletter compilando il form qui in basso: