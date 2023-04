Codice della Strada: novità su monopattini, sicurezza, sosta

Le associazioni di settore avevano tempo sino a lunedì 10 aprile per inviare suggerimenti, da inviare al Ministero delle Infrastrutture , sul modo nel quale procedere all’apporto di modifiche all’attuale Codice della Strada . Il piano del Governo per aumentare la sicurezza sulle strade prevede, entro il mese, il via libera da parte del Consiglio dei Ministri , a un Decreto Legge “con modifiche puntuali al codice vigente in materia di sicurezza stradale”. Entro la fine dell’anno ci dovrebbe essere una revisione organica del Codice della Strada . Secondo le soluzioni sinora pervenute, le principali mettono in risalto il bisogno di effettuare una stretta sui dispositivi di sicurezza, iniziando dai monopattini. Successivamente, il Ministro Matteo Salvini ha proposto il ritiro permanente della patente nei confronti di coloro che commettono gravi violazioni alle regole del Codice della Strada .

Le modifiche dovrebbero essere relative a tre ambiti , precisamente: micromobilità, sicurezza nella guida e sosta dei veicoli. Dovrebbero essere in dirittura di arrivo delle regole più ferree sull’utilizzo dei monopattini elettrici, con l’introduzione dell’obbligo di immatricolazione, del casco e della targa, e un limite di velocità fissato a 20 km/h . L’intento è garantire più sicurezza sulle strade, con altre sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, attraverso una revisione delle regole. Si prevederebbe anche un’altra stretta nei confronti della cosiddetta sosta selvaggia. Sulla revisione del Codice della Strada , dopo il via libera al Disegno di Legge Delega di Riforma entro il mese, si prevederebbe l’approvazione di un Decreto Legislativo entro dicembre 2023 e di un regolamento di attuazione ed esecuzione entro giugno 2024. La revisione prevede una condivisione con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia e l’esame del Parlamento entro la fine dell’anno.

4. Casco, monopattini, esame di guida e Codice



Si legge sul quotidiano Il Sole 24 ore, che Il Vice Ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, In occasione del #FORUMAutomotive a Milano ha proposto una stretta sia per il conseguimento della patente sia per utilizzare i monopattini, anche in sharing.

In relazione alle future modifiche al Codice della Strada, Bignami ha sottolineato che

“lo Stato non può restare inerme” davanti a quello che accade, si deve agire a cominciare dall’accesso alla mobilità per limitare e, possibilmente annullare, le morti sulle dovute a una scarsa cultura della sicurezza.

Il vice ministro ha detto che:

“In Italia sono sufficienti 10 ore di guida per conseguire la patente.

Le dovremo portare almeno a 12 avendo presente che la media europea è di 20.

È fondamentale, ha aggiunto, prevedere l’inserimento di test sul pericolo percepito. Molti giovani non hanno la reale idea di cosa possa accadere non rispettando un semaforo rosso o contravvenendo a elementari quanto fondamentali regole per la circolazione.

Altri non sono in grado di guidare indifferentemente auto con cambio manuale e automatico, sempre più diffuso”.