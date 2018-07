Indetta la prima edizione del Premio "Difensore d'ufficio 2018"

Cnf: premio “Difensore d’ufficio 2018”

Il Consiglio nazionale forense, con Delibera del 22 giugno 2018, ha indetto la prima edizione del Premio “Difensore d’ufficio dell’anno 2018 – Avvocato Fulvio Croce”, che consiste nella consegna di una Toga e di una Targa al merito ed al valore “Fulvio Croce”.

Dedicato alla memoria dell’Avv. Fulvio Croce

Questo Premio è dedicato alla memoria dell’Avv. Fulvio Croce, ucciso nel 1977 dalle Brigate Rosse “espressione di quella Avvocatura che fonda il proprio ruolo nell’intrinseca ed intima convinzione e consapevolezza della sua funzione in un sistema politico volto a garantire, insieme alla Magistratura, la dialettica democratica e la civile convivenza, in un quadro di regole di equità e di reciproco rispetto in uno all’essenzialità del ruolo di tutore, di difensore della dignità umana e dei diritti dell’uomo”.

Come partecipare al Premio

Sono ammessi a partecipare al Premio gli avvocati:

a) inseriti nell’Elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal Consiglio nazionale forense;

b) che non abbiano compiuto una età superiore ai 40 anni;

c) che dimostrino di aver patrocinato, quali difensori di ufficio, in almeno 5 procedimenti distinti e innanzi ad Autorità giudiziarie diverse, nei cinque mesi antecedenti.

L’avvocato in possesso dei suddetti requisiti dovrà inviare formale istanza firmata digitalmente (secondo il modulo allegato al presente Bando); dovrà trasmettere documentazione comprovante la frequenza, nei cinque mesi antecedenti, di eventi formativi di diritto penale e procedura penale (è ammessa l’autocertificazione); dovrà inviare un elaborato (massimo 4 fogli protocollo) di un caso trattato quale difensore d’ufficio e definito nell’anno precedente o, in ogni caso, entro il 30 giugno 2018.

L’istanza di partecipazione potrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 10 luglio 2018, sino alle ore 12:00 del 10 agosto 2018.

Il Cnf, tramite il suo Presidente pro tempore e sentito il Plenum, nomina la Commissione giudicatrice nazionale, la quale procede alla valutazione degli elaborati anche avvalendosi di sottocommissioni. Dopodiché il medesimo Cnf provvede a decretare l’avvocato vincitore del Premio “Difensore d’ufficio 2018 – Avvocato Fulvio Croce”e lo convoca per la consegna della Toga, che avverrà presumibilmente nel mese di dicembre 2018 o nei primi mesi del 2019, in Roma, presso la sede amministrativa del Cnf. Sono convocati, nei medesimi luogo e data, anche gli idonei non vincitori, per la consegna, a ciascuno di essi, della Targa al merito ed al valore “Fulvio Croce”.

