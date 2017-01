L’approccio imprenditoriale, così come le regole del mercato, ormai non sono più le stesse e gli operatori che a diverso titolo vi entrano in contatto se ne sono resi conto da tempo.L’imprenditoria europea è stata, infatti, gradualmente influenzata da quella oltreoceano: il concetto di etica aziendale, di origine statunitense, ha lentamente preso piede nel vecchio continente e plasmato il modo di fare impresa.Pare essersi così compreso il legame tra profitto e reputazione. Ogni prodotto commercializzato per creare valore economico deve essere acquistato e una bassa considerazione del produttore/venditore ostacola il processo di compravendita.Superfluo riferire di come gli scandali giudiziari inevitabilmente impattino negativamente sui soggetti coinvolti e di come la quotidianità restituisca coinvolgimenti giudiziari di enti e PP.AA. per molteplici categorie di reati realizzati per il tramite e/o a vantaggio della persona giuridica.Fenomeni di corruzione -latu sensu-, inquinamento ambientale, incidenti sul lavoro, violazioni di dati e sistemi informatici sono tematiche che si rintracciano quotidianamente all’interno delle rassegne stampa, nazionali e non, e producono, anche indirettamente, danni all’intera collettività.Le legislazioni europee hanno compreso tale passaggio e si sono attivate introducendo forme di responsabilità atte ad abbattere, o quantomeno limitare, il ripetersi degli illeciti.L’ordinamento nazionale conosce, ormai da quindici anni, sia la responsabilità -tertium genus- degli enti, piùpragmaticamente considerata responsabilità avente natura penale, sia la più recente e specifica disciplina in materia di anticorruzione destinata al variegato mondo delle PP.AA..I molteplici provvedimenti, normativi e giurisprudenziali, la best practice, i numerosi aggiornamenti e collegamenti interdisciplinari che interessano le materie trattate rappresentano un importante tassello per il corretto adempimento e la loro divulgazione merita, dunque, attenta considerazione.Da tali presupposti è originata la presente Sezione Editoriale del portale Diritto.it, Gruppo Maggioli, e diretta dalla BLS Compliance per il tramite degli esperti Professionisti che a vario titolo collaborano con la Società.